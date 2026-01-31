Mensaje abierto a Teresa y Cristina Jular

Publicado por Enrique Jiménez de la Asunción 'Kike Cardiaco' León Creado: Actualizado:

A punto de abrirse las puertas de la merecida revisión de los trabajos de vuestro padre, me siento obligado a escribir unas líneas pues compartí con él algunas actividades tanto artísticas como políticas que nos hicieron gastar muchas horas juntos que yo no desperdicié.

En lo artístico, dos breves apuntes, en 1982 Los Cardiacos le pedimos un diseño de portada para nuestro disco El Expreso de Bengala. El resultado es la conocida manzana-corazón que sorprendió al principió por rupturista en los ambientes musicales. Años después y ya en el siglo XXI, en la colección Historia de la Música Moderna leonesa, patrocinada por la Excma. Diputación provincial, siendo presidente Javier García Prieto y publicada por Diario de León que yo recopilé y firmé junto a José Antonio Reñones, en ella, desplegó su inconfundible estilo en el diseño de los 10 números que la conforman y sus 10 cedes correspondientes.

En el plano político tras mi primer año en la facultad de CCPP Y Sociología en Madrid y decidir a qué me «apuntaba» entre el amplio abanico de opciones que allí se divulgaban, me pareció que la mas inteligente, pragmática y rompedora de la inercia que nos llevaba al mismo punto de partida, era la que en ese momento representaba el Partido comunista de España. Deseando integrarme o al menos colaborar en aquello que estuviera al alcance de mi valentía, realizo en León mi solicitud de ingreso poniéndome en contacto con una persona muy querida y conocida entonces en la ciudad, Fernanda Montañés, Nana. Esa acción me llevó inmediatamente a pertenecer al grupo de amistades de JULAR al que acertada e irónicamente habían bautizado como el Mester de Jularía. Sus lecciones las seguíamosen el Benito, la Mazmorra, la Regia, el Racimo… La escuela itinerante diseccionaba y analizaba la actualidad con precisión y modernidad.

Manolo Jular era un convencido de la política del partido a partir de la declaración de junio de 1956, él me trasmite con mas precisión las ideas básicas de ese momento, fin de la lucha guerrillera, Pacto por la libertad en el marco de la Reconciliación nacional, consecución de los objetivos por medios pacíficos y democráticos , Eurocomunismo en suma ; los 13 años que me sacaba de diferencia se notaban a la hora de tener un bagaje para analizar todas esas cuestiones sin aplicar esquemas repetitivos, y él lo tenía. Defensor de la organización a través de agrupaciones territoriales que reunieran a gente muy diversa y por tanto reflejo mas fiel de le sociedad que la célula de centro de trabajo; estimulaba y creaba asociaciones muy abiertas que no pedían el carnet a nadie, Artistas plásticos, CCAN; promotor hasta la extenuación de la Junta Democrática y en el propio partido, incansable solicitante de democracia interna, el voto secreto en las asambleas y de qué lo que pedíamos para la sociedad también lo aplicáramos dentro… en fin todas las cosas que atraían, nos atraían a los jóvenes de entonces.

Manolo tenía valentía en sus posiciones lo que le facultaba para ser un renovador auténtico, entre otras cosas de él escuché por primera vez que tal vez había sido un error no desprenderse de la marca comunista por el resultado de las constituyentes del 77. En el 78 yo dejo de ir por la sede de la calle Reino de León pero nuestro contacto no se pierde, ni en Madrid ni luego en León, cuando él, ya jubilado, regresa.