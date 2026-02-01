Cuando Kike encontró a Kike (en León)

En la tesitura de la persona devorada por el personaje puede que Kike Turmix fuera eso y lo contrario y de vez en cuando también él quien devoraba al personaje. En los tiempos del underground malasañero la figura de Turmix era una marca de autenticidad. Quién sabe dónde hubiera llegado en estos tiempos de influencers e Instagram, porque el bilbaino (de ahí era) llevaba de serie la imagen y la capacidad de atención. Y si no, la montaba. Cuando la Movida centrifuga de alguna manera y su onda expansiva sale de los límites provinciales de Madrid, aunque este irrepetible personaje era santo y seña de los garitos madrileños más recalcitrantes, tipo La Vía Láctea, Agapo y demás, se sube a alguno de esos carros y es ahí donde ese afán aventurero le conecta con León. Como no parece que Kike Turmix fuera ave de paso, dejó aquí una huella que 40 años después recupera el sello medio leonés Selenitas, ese que lideran tres ilustres como Ana González, José Dro y el Kike Cardíaco y en el que dan cabida a grandes bandas del rock alternativo que no discurren por las grandes autopistas, con especial delicadeza para atender lo leonés.

Los Cardíacos fueron los grandes culpables de que Kike Turmix viniera a León, dejara grabadas unas canciones y alargara su estancia fascinado por la ciudad, su noche, el ambiente rockero y las tapas. Por ello pone sobre la mesa a Los Cardíacos como arte y parte. Toño Cardíaco, Kike Cardíaco, Luismi Puche, excelente guitarrista por entonces en las filas de la gran banda del pop-rock leonés, que aportan desde diseño y música, como es el caso de Toño, hasta la gestación del invento y músico también, como Kike. Puede que el otro Kike, el Turmix, tuviera todas las papeletas para caer en el olvido, él, que si fueron tiempos excesivos no escatimó esfuerzos para corroborarlo. Pero resulta que no, que aún resuenan sus canciones, sus historias y su vida.

Larga introducción que aún así se queda corta para hablar de un personaje fallecido hace 21 años pero que mantiene viva su propia leyenda. Era músico y promotor y si en aquella época ambos oficios podían ser profesiones de alto riesgo él lo elevaba a lo más alto del peligro. De hecho, Juancho López, una institución leonesa en ambos ámbitos y que está en las antípodas de esa actitud destroyer lo recuerda con cariño puesto que fueron muy amigos. «Kike Turmix era un exceso en todo. En la música, comiendo, bebiendo... Si se ponía a ello, lo hacía al máximo. Más o menos gracias al él conocimos a bandas como Hellacopters o Turbonegro. Pero le pasaba que les traía, les daba a conocer y ya volvían en gira con otros porque con él casi siempre era un desastre. También tenía sus enemigos, pero sí en realidad era muy querido por muchos.

Explica Jose Dro, esto es José Antonio Gómez Sáenz de Ormijana, que Kike Turmix fue «cantante frontman, empresario, promotor, pinchadiscos, cazatalentos, agitador y un largo etcétera de actividades, campeón por escenarios, locales de ensayo y oficinas discográficas sin descanso. El que esto escribe, junto a mi mujer, Ana González, a petición de Kike Cardiaco llevamos a Turmix a León en el 87 para tres días de conciertos de Los Cardiacos (donde actuábamos él y yo colaborando con Los Cardis en un tema cada uno), y allí se quedó una buena temporada, de donde salieron estas grabaciones».

Cuarenta años después, y gracias al cuidado de Toño Cardiaco, que no perdió ese material valioso, llega este single que compila tres versiones bastante dignas producidas por Kike Cardiaco «donde Los Pasapurés eran ni más ni menos que Los Cardíacos en el esplendor de su sonido, aunque con dos formaciones distintas y un colaborador externo. Con portada de Toño (Segura) Cardíaco y audios rescatados por él mismo y por Kike (Cardíaco) Jiménez», explica Gómez.

Y así llegan estas canciones acreditadas como 96 Lágrimas, Woolly Bully y Wild Thing y que se presentan como una formación irrepetible bajo el nombre de Kike Turmix y Los Pasapurés. Serían estos últimos presentados como Kike (Cardíaco) Kilate, guitarra y bajo; Toño Cardíaco, órgano Farfisa y saxo alto, Macario Pérez, batería, y también Pepín Amez, batería; Luismi Puche, guitarra; Ángel Muñiz (Chiqui), bajo.

Se trata de una grabación no publicada anteriormente, recuperada de la única y deteriorada cinta de casete donde se guardaba esta premezcla apresurada, de la que nunca se hizo una mezcla definitiva. Grabado en el estudio Producciones Imperfectas del Garaje Sumergido (P.I.G.S.), de León en 1987. Productor e Ingeniero de la grabación de 1987: Enrique Jiménez. Ecualización en 2025: Josema Dalton Gómez Oneto, Portada y foto: Toño Cardiaco. Grabaciones rescatadas de algún rincón por Toño Cardiaco.

En cuanto a Wild Thing, en donde participan los antes citados Pepín Amez, batería; Luismi Puche, guitarra; Angel Muñiz (Chiqui), bajo, se trata de una canción publicada por el bar Layla de León en un single homenaje a The Troggs, junto a otro tema de Los Flechazos (I can’t control myself). Grabado en el estudio Producciones Imperfectas del Garaje Sumergido (P.I.G.S.) de León en 1987. Productor de Ingeniero de la grabación de 1987: Enrique Jiménez. Ecualización en 2025: Enrique Jiménez.