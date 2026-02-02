Urraca I reina en todas partes

La reina Urraca I en una ópera o en un cuadro de Luis Zotes. Nueve siglos después parece que la sociedad leonesa y sus correspondientes instituciones como representantes son conscientes de la importancia de un acontecimiento que además se circunscribe en un contexto histórico clave para entender León en cualquier clave temporal.

Al menos, eso es lo que desde determinados ámbitos culturales, intelectuales y hasta políticos se viene reivindicando desde hace más de cuarenta años aunque en muchas ocasiones desde una excesiva tibieza. Pero el año Urraca sí que motiva acciones de máximo interés, como son las iniciativas del Museo de San Isidoro.

Dentro de las actividades que desde el Museo de San Isidoro se están desarrollando con motivo del 900 Aniversario del fallecimiento de la Reina Urraca I de León (1126-2026), tendrá lugar la representación de una ópera titulada Urraca I. Reina con Reino. A tal efecto será presentada el próximo 5 de febrero.

Se trata de una acción conjunta entre el Museo de San Isidoro y la Asociación Operafuerteventura y que se inaugurará en el claustro del Museo de San Isidoro.

OperaFuerteventura a través de su larga trayectoria, desarrolla proyectos líricos y musicales con una clara vocación de excelencia, para acercar la ópera a nuevos públicos.

El estreno mundial de la primera ópera dedicada a una reina en España se plantea como un acontecimiento cultural de gran alcance que une creación artística, investigación histórica y colaboración entre entidades culturales.

«Con esta ópera ambas instituciones pretenden llevar a cabo un gesto de homenaje y reconocimiento a nuestra reina, así como una puesta en valor del Reino de León. OperaFuerteventura quiere ofrecer este regalo simbólico a nuestro pueblo y a las instituciones que, como nuestro museo que trabajamos en la custodia y difusión de nuestro legado histórico. Ambas instituciones pretendemos con esta acción reforzar los lazos culturales entre territorios», explican desde el centro museístico dirigido por Raquel Jaén.

luis zotes

Luis Zotes prosigue con su campaña de divulgación y acercamiento de la cultura a toda la ciudadanía. Junto a ellos, «personajes de gran relevancia dentro del mundo de la cultura en León acuden también a la iniciativa creada de presenciar en directo las obras pictóricas de Doña Urraca I Reina de León y Antonio Gaudi. Las cuales se presentan en el estudio pictórico situado a pie de calle. En Santos Olivera 8 León», señala Luis Zotes.

La obra de Zotes representa la Batalla de Villadangos entre Urraca I y Alfonso I, el Batallador de Aragón, la relación con su marido (diferencias de estatura incluidas), el nacimiento de Alfonso VII el Emperador, así como diferentes motivos de su infancia y sus lazos familiares.