Esteso, icono del destape en la España yeyé y cañí, muere a los 80 años

Publicado por Isabel Poncela Zaragoza Creado: Actualizado:

Fernando Esteso fue, en la España yeyé y cañí de los 70 y 80, un icono del cine de destape. Junto a Andrés Pajares reventó las taquillas con películas machistas, un tanto burdas pero que tenían el fervor del público, tanto que podían estar un año en cartel más tiempo en los cines que alguno de los filmes de la saga de ‘Star Wars’. Esteso (Zaragoza, 16 de febrero de 1945) ha fallecido este domingo en Valencia. Sus padres tenían una compañía de folclore aragonés y Esteso debutó con apenas tres años cantando jotas, sus canciones de cuna. Actuó en el circo y a los 13 empezó en el teatro, en Zaragoza, haciendo entremeses baturros con su hermano Pedro. El escenario fue desde entonces una pasión para él, que consideraba que el cariño, las risas y el aplauso del público eran la sal de su vida y el único patrimonio que Hacienda no le podía quitar. Era feliz cuando le reconocían por la calle. Su juego era ser artista. El hombre que empezó como payaso siguió haciendo durante toda su vida ese humor somarda, aragonés y con retranca, directo y tradicional. Más que la carcajada, buscaba en el espectador una sonrisa y un estado de ánimo. Definía a su trabajo como «limpio, blanco, sin complicación. De la calle». Inició su carrera cinematográfica en 1973, pero la oportunidad que le llevó a la fama se la proporcionó Mariano Ozores en 1979. Ese año protagonizó «Los bingueros», la primera de las películas que haría con Andrés Pajares, recién estrenada cuando se acababa de legalizar el juego en España. Le seguirían otros éxitos de taquilla extremadamente rentables, como «Los liantes», «Yo hice a Roque III», «Qué gozada de divorcio» o «Cristóbal Colón, de oficio... descubridor». Rodajes de vértigo, de apenas cuatro semanas, que daban como resultado comedias costumbristas de tinte erótico y que contaban con el beneplácito del público, aunque no de la crítica. Firme defensor de que el humor era algo «muy serio», pertenecía a la generación que salía de una dictadura y que descubrió el sexo a través de la risa, pero negaba que esos largometrajes que se producían como churros fueran machistas. En realidad, en esas películas la mujer siempre salía victoriosa y podía con el hombre, que siempre era un perdedor, defendía. Ese cine fue denostado con el tiempo, pero la nostalgia de los 70 y sobre todo de los 80 hizo que, en los últimos años, comenzara a reconocerse su aportación y a considerarlo entrañable y una de las manifestaciones más reconocibles de la cultura popular. De hecho, las generaciones más jóvenes le recordarán por la serie “La que se avecina”. Tras ser nombrado decenas de veces en muchos capítulos por uno de los personajes, la actriz del destape Estela Reynols (Antonia San Juan), que aseguraba que Esteso le “había chupado un pezón” en el filme ficticio “Desembraga a fondo”, el actor se interpretó a sí mismo en un cameo memorable en el que intentaban ambos hacer un ‘remake’ de esta película. Pajares y Esteso se separaron tras el éxito logrado con la comedia «La extraña pareja». Tenían la sensación de estar haciendo siempre lo mismo.