Arreglos en la ermita de San Antonio

La Comisión Territorial de Patrimonio, presidida por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha informado favorablemente de las obras propuestas de restauración y adecuación de la Torre del Reloj de la ermita de San Antonio en Val de San Lorenzo. Se recomienda que el despliegue de cableados y conducciones se realice oculto o integrado al edificio, que el Cuadro General de Mando y Protección se aloje en un armario de madera y que los trabaos de restauración del reloj se realicen por un profesional con conocimientos en la materia. La Torre del Reloj, construida en 1896, dispone de planta rectangular y una altura que alcanza los 20 metros. El acceso a la Torre es independiente respecto de la Ermita de San Antonio y se realiza a través de una puerta a nivel de calle de acceso a un volumen adosado o a la fachada este de la Torre y que alberga una escalera de caracol de madera de ascenso hacia los tres niveles de la Torre: campanario, reloj y chapitel.

Los miembros de la Comisión se reunieron en esta ocasión en el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo y, de la mano de su alcalde Alfonso Cordero, visitaron la torre en cuestión que será restaurada, así como el Museo Textil.

Por otra parte, la Comisión ha autorizado las obras de rehabilitación de la fachada principal de la Casona Sierra Pambley en Hospital de Órbigo, la creación de una conexión con la Escuela (ubicada al sur de la parcela) y la creación de unos baños públicos dentro de los muros existentes de la planta baja de la Casona.

Del mismo modo, se ha informado favorablemente de las obras propuestas de pavimentación e infraestructuras en varias localidades del término municipal de Castrillo de Cabrera. En Nogar las obras consistirán básicamente en la pavimentación y urbanización de dos calles sumamente deterioradas. Se contempla la instalación de una canalización para el soterramiento del alumbrado público mediante tubería de PVC. Una actuación similar se pretende realizar en Saceda. En Castrillo de Cabrera se pavimentará la calle principal del barrio de Abajo y se construirá un pozo-arqueta de llaves de paso, así como 2 bocas de riego y dos sumideros sifónicos. También se instalará una canalización para el soterramiento del alumbrado público. Próximo a la ermita de la Virgen de Castro se instalarán 6 unidades de conjunto de mesa de hormigón-piedra alargada sin respaldo. Además, se instalará un sistema de riego con tubería de polietileno. Finalmente, en Odollo se reparará una losa de hormigón en la calle y se instalarán tres tramos de barandilla metálica, anclada en el firme con pletina metálica y tacos, totalmente pintada. En cuanto a permisos arqueológicos, también se anunció que se ha autorizado los trabajos de control en el marco del parque de energías renovables de la Red de Calor Sostenible y urbanización de la parcela colindante en León.