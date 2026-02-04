Llega a León ‘Mejor no decirlo’

El Auditorio Ciudad de León acoge este 4 y 5 de febrero dos funciones de la comedia ‘Mejor no decirlo’. Tras agotar las entradas en todas las actuaciones en Madrid y finalizar la temporada en Buenos Aires y la gira en Uruguay, Chile y Paraguay, donde realizaron sold out también en todas las funciones aterrizan en León para actuar sendos días a las 20:30 horas.

Esta obra dirigida por Claudio Tolcachir y producida a cargo de Pablo Kompel, 11 T’AI Creaciones y Pentación Espectáculos está protagonizada por Imanol Arias y María Barranco que, de forma cómica y hecha para el disfrute de los espectadores, contarán la vida de una pareja que lleva mucho tiempo junta.

La trama de la obra

La obra trata acerca de un matrimonio que lleva muchos años juntos. La clave de ello: saber cuándo hablar y cuándo callar. Ahí aparece la gran pregunta, ¿qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo? ‘Mejor no decirlo’. Lo que se busca con esta comedia es que todos nos veamos reflejados en ella, sobre todo las personas a las que no les gusta que les interrumpan mientras hablan. La obra tiene una duración de 75 minutos y se recomienda que el público sea mayor de 16 años.

En palabras de Imanol Arias, «’Mejor no decirlo’ es una invitación a un juego de palabras y contenidos. Se habla de aspectos tan personales e íntimos de la pareja protagonista, que el espectador vive una experiencia de reconocimiento de sus propias vivencias privadas que el teatro tasmuta en universal». Por su parte, María Barranco comenta que «el público se va a encontrar con una comedia delirante, en un sitio muy agradable con una pareja muy mona. Se va a sentir muy identificado y, sobre todo, se lo va a pasar muy bien».

Cómo conseguir entradas

Las entradas están a un precio de 24 euros y la función de hoy se incluye en el abono de adultos. La adquisición de las mismas se puede realizar tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León además de tener la posibilidad de adquirirlas de forma presencvial en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

Biografía

Imanol Arias, nacido el 26 de abril de 1956 en Riaño (León) es un actor español que destaca en el cine. Es altamente conocido por series de televisión, destacando ‘Cuéntame cómo pasó’ o Innato, está última siendo de las últimas actuaciones del actor. Además, también es famoso por actuaciones teatrales como la que realiza con ‘Mejor no decirlo’.

María Barranco, nacida el 11 de junio de 1961 en Málaga es una actriz española ganadora de dos Premios Goya a la mejor interpretación femenina de reparto. Es conocida por sus participaciones en el cine y por realizar actuaciones de teatro junto a otros profesionales del sector.Ahora, junto a Imanol realiza la obra que se podrá disfrutar en León estos dos días.