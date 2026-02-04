PRIMERA SESIÓN
Bruno Forst inaugura el VI Curso de Música
La primera sesión, dedicada a la notación e interpretación de la música antigua para tecla, tendrá lugar el 6 de febrero e incluye una conferencia en El Albéitar y un concierto en la Iglesia de Santa Marina La Real.
El organista e investigador francés Bruno Forst inaugura este viernes 6 de febrero a partir de las 16:45 horas la primera sesión del VI Curso de Música Española con una ponencia en la que invitará a reflexionar sobre nuestra actitud al afrontar la lectura de documentos musicales antiguos. Esta reflexión se desarrolla en torno al tratado Arte de tañer fantasía (Valladolid, 1565) del organista y teórico español del siglo XVI Tomás de Santa María y a su aplicación en el repertorio de tecla lusoespañol.