La Guardia Civil persigue a un sexagenario por el robo de televisores y dinero en una casa de Villamañán

Bruno Forst inaugura el VI Curso de Música

Bruno Forst inaugura el Curso de Música Española.

Bruno Forst inaugura el Curso de Música Española.dl

La primera sesión, dedicada a la notación e interpretación de la música antigua para tecla, tendrá lugar el 6 de febrero e incluye una conferencia en El Albéitar y un concierto en la Iglesia de Santa Marina La Real.

El organista e investigador francés Bruno Forst inaugura este viernes 6 de febrero a partir de las 16:45 horas la primera sesión del VI Curso de Música Española con una ponencia en la que invitará a reflexionar sobre nuestra actitud al afrontar la lectura de documentos musicales antiguos. Esta reflexión se desarrolla en torno al tratado Arte de tañer fantasía (Valladolid, 1565) del organista y teórico español del siglo XVI Tomás de Santa María y a su aplicación en el repertorio de tecla lusoespañol.

