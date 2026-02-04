León bailará al ritmo de 'The Power' con Snap! o 'Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 9 de mayo de 2026, la capital leonesa vivirá una noche diseñada para recuperar la energía de una época dorada. El Palacio de Congresos de León se prepara para recibir nuevamente el festival Molan los 90, un evento consolidado que ha sabido mantener vivo el espíritu de aquellos años en los que las pistas de baile se convirtieron en el epicentro de la cultura juvenil. Esta cita, que ya forma parte del calendario cultural del noroeste de España, promete reunir a miles de personas dispuestas a cantar y bailar los temas que marcaron a toda una generación.

La propuesta de esta edición combina nostalgia y calidad artística en un cartel que reúne a figuras internacionales y nacionales de primer nivel. Los organizadores han apostado por una selección de artistas que no solo dominaron las listas de éxitos durante la década de los noventa, sino que continúan siendo referencias indiscutibles en el panorama de la música electrónica y dance. El resultado es un espectáculo que trasciende el simple recuerdo para convertirse en una experiencia inmersiva que conecta pasado y presente.

El evento no es únicamente un concierto; se trata de una celebración colectiva de la identidad musical de millones de personas que crecieron escuchando estos ritmos. La producción técnica de vanguardia, los efectos visuales y la calidad del sonido están diseñados para que cada asistente sienta que ha viajado en el tiempo, recuperando aquellas sensaciones de libertad y diversión que caracterizaron los años noventa en España y en toda Europa.

Cartel internacional encabezado por Snap!

El nombre que encabeza el cartel de esta edición es Snap!, el proyecto alemán que revolucionó la música de club a principios de los años noventa. Su himno "The Power" se convirtió en un fenómeno global que traspasó fronteras y definió el sonido del eurodance para siempre. La formación alemana logró fusionar rap, voces soul y bases electrónicas en una fórmula que resultó irresistible para el público de todo el mundo. Su presencia en León representa una oportunidad única para disfrutar en directo de temas que se han convertido en clásicos atemporales.

La trayectoria de Snap! incluye varios discos de platino y una influencia que sigue presente en la música electrónica contemporánea. Su actuación en el Palacio de Congresos promete ser uno de los momentos más esperados de la noche, con una puesta en escena que combina la potencia de sus bases rítmicas con la energía de sus interpretaciones vocales. El grupo ha demostrado a lo largo de los años su capacidad para mantener vigente un sonido que marcó época y que continúa llenando salas en toda Europa.

Referentes nacionales que definieron una época

Junto a la presencia internacional de Snap!, el festival cuenta con artistas españoles que fueron fundamentales en la construcción del imaginario musical de los noventa. Los Inhumanos, con su mezcla de humor, rock y pop festivo, han sabido mantener su vigencia gracias a himnos como "Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000", que se ha convertido en un clásico intergeneracional. Su propuesta, divertida y desenfadada, representa el lado más irreverente de aquella década.

Locomía, por su parte, revolucionó la escena pop española con una estética visual única que combinaba sofisticación, abanicos y ritmos latinos. El grupo liderado por Xavier Font logró conquistar no solo España, sino también mercados internacionales con temas como "Rumba, samba, mambo" o "Taïa". Su regreso a los escenarios ha sido celebrado por un público que reconoce en ellos a auténticos pioneros de la performance musical en nuestro país.

La presencia de Marian Dacal y Eva Martí añade la dimensión del dance más puro al cartel. Ambas artistas fueron voces fundamentales en la explosión de la música electrónica bailable en España durante los noventa, participando en proyectos que dominaron las listas de ventas y las emisoras especializadas. Su capacidad vocal y su conexión con el público siguen intactas décadas después, demostrando que el talento auténtico no caduca.

Double Vision completa la nómina de artistas con su propuesta de euro-techno, un subgénero que fusionó la potencia del techno con melodías pegadizas y vocales comerciales. El dúo logró colocar varios sencillos en las listas europeas y se convirtió en habitual de los principales festivales de música electrónica del continente.

Una producción técnica de primer nivel

El espectáculo no se limita a las actuaciones de los artistas principales. La organización ha diseñado una experiencia completa que incluye sesiones de DJ de reconocido prestigio en la escena dance y techno. Clublanders, Ricky Vives, DJ Neil y Alex Groove se encargarán de mantener la pista en ebullición entre actuación y actuación, con sets cuidadosamente diseñados para que la intensidad no decaiga en ningún momento.

A esta propuesta se suma el espectáculo visual de David Zelmar Drumshow, que combina percusión en vivo con efectos lumínicos y coreografías. Jennifer Cach, Capi B2B Dudeck y Xavi In Session completan un cartel de DJ que garantiza variedad y calidad durante toda la velada. La combinación de diferentes estilos dentro del universo dance asegura que cada momento de la noche tenga su propia personalidad.

El Palacio de Congresos de León cuenta con la infraestructura técnica necesaria para acoger un evento de estas características. Los sistemas de sonido, iluminación y proyección están a la altura de los mejores recintos de España, lo que permite ofrecer una experiencia sensorial completa. La acústica del recinto ha sido especialmente valorada en anteriores ediciones del festival, lo que garantiza que cada tema sonará con la potencia y claridad que merece.

Entradas y expectativas para la edición de 2025

Las localidades para asistir a Molan los 90 el 9 de mayo ya están disponibles a través de la página web oficial del evento, www.molanlos90.com. Los organizadores esperan agotar el aforo en las próximas semanas, siguiendo la tendencia de ediciones anteriores que han registrado gran afluencia de público procedente no solo de la provincia de León, sino de toda la comunidad autónoma y regiones limítrofes.

El éxito de este formato de festival radica en su capacidad para convocar a diferentes generaciones en torno a una música que sigue siendo universal. Quienes vivieron los noventa como jóvenes encuentran en estos eventos una oportunidad para revivir experiencias y emociones, mientras que las nuevas generaciones descubren un legado musical que ha influido decisivamente en la música actual. Esta transversalidad generacional es uno de los activos más valiosos de la propuesta.

León como referente cultural en el noroeste de España

La celebración de eventos de este calibre consolida a la capital leonesa como un destino cultural de referencia en el noroeste peninsular. La capacidad de la ciudad para acoger producciones de gran formato, combinada con su oferta turística y patrimonial, la convierten en un enclave atractivo tanto para organizadores como para asistentes que buscan combinar ocio y cultura.

El impacto económico de estos festivales en la hostelería, el comercio y el sector turístico local es significativo. Miles de visitantes llenan hoteles, restaurantes y bares durante el fin de semana del evento, generando actividad y empleo en un contexto en el que la dinamización cultural se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de las ciudades medias en España.

Búsquedas y consultas frecuentes sobre el evento

Entre las consultas más habituales sobre Molan los 90 en León destacan las relacionadas con el horario de inicio del espectáculo, el precio de las entradas y las opciones de transporte y alojamiento. Los organizadores recomiendan adquirir las localidades con antelación y planificar el desplazamiento con tiempo, especialmente para quienes viajan desde otras provincias.

También genera interés el listado completo de canciones que interpretarán los artistas principales. Aunque cada actuación incluye sus éxitos más emblemáticos, la duración y el formato de cada set pueden variar según la dinámica de la noche. Lo que sí está garantizado es que el público podrá disfrutar de los grandes himnos que marcaron la década y que siguen siendo coreados en cada edición del festival.