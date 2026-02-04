Winter Blues Band, este jueves en El Gran Café

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Winter Blues Band, con apertura de puertas a las 21.00 horas y comienzo a las 21.30 horas, es la propuesta de El Gran Café para este jueves en un concierto de esta banda originaria de Charente-Maritime, que encarna una alianza musical precisa con Quentin Winter en la guitarra y la voz, Cyril Babin en el bajo y Sébastien Jonckheere en la batería. Juntos, interpretan un Rock Blues definido y sólido que arranca con energía. Este power trío vibrante de energía fusiona las tonalidades envolventes del Blues con las pulsaciones enérgicas del Rock explorando y llevando su estilo más allá.