Puerto presenta hoy en el ILC su poemario 'Hebras de vida'

El poeta y ensayista José Luis Puerto presentará su libro Hebras de sílabas mañanal a las 19.30 horas, en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura, en la calle santa Nonia. El acto contará con la presentación de José Enrique Martínez, quien ofrecerá una lectura crítica de la obra y contextualizará el libro dentro del itinerario literario de su autor. Hebras de sílabas se inscribe en una línea de escritura atenta al lenguaje, a su memoria y a su capacidad de entretejer pensamiento y emoción, rasgos característicos de la poética de José Luis Puerto.

La presentación forma parte de la programación cultural impulsada por la Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura, en colaboración con la Biblioteca Leonesa, y está abierta al público hasta completar aforo.