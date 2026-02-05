Miriam Martín, en el Musac con su documental 'Un río y una reina'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cineasta Miriam Martín (La Rioja, 1981) estrena hoy su documental Un río y una reina (2026) en el marco de la exposición Así como suceden las cosas, también nada sucede. La película continúa la investigación iniciada en Vuelta a Riaño (2023), documental que revisitaba la historia de los pueblos anegados bajo el embalse de Riaño a través de una combinación de imágenes actuales, archivo y testimonios. Tras la proyección tendrá lugar un encuentro con la artista. La actividad tendrá lugar a las 19.00 horas, y es de acceso gratuito.

En el marco de la exposición ya han presentado trabajos Alejandro Cesarco, María Tinaut y la propia Miriam Martín. A través de esta nueva participación de Martín se plantea una reflexión sobre la memoria.