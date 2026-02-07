Proyección y charla con Chus Domínguez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Capilla del Colegio Carmelitas de Veguellina de Órbigo acoge el sábado, 7 de febrero, a las 20.00 horas, la proyección del documental Animal espacio tiempo. Posteriormente se realizará una charla-coloquio con los protagonistas. Este documental es una propuesta audiovisual que forma parte del Ciclo de Cine Rural, organizado por Plataforma El Cervigal con la colaboración del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo, la Diputación de León y el Instituto Leonés de Cultura.

El trabajo, ideado y realizado por Chus Domínguez en colaboración con el LAAV_, propone una experiencia cinematográfica que se sitúa entre el cine documental, la investigación artística y la reflexión sobre el territorio. A través de una mirada pausada y sensorial, el proyecto explora la relación entre los animales, el paisaje y el tiempo, poniendo el foco en los ritmos naturales y en las formas de habitar el espacio rural. El documental cuenta con el diseño sonoro de Nilo Gallego, la participación de Violeta Alegre como pastora y vecina de Veguellina de Órbigo y la investigación del proceso a cargo de Belén Sola, conformando un trabajo colectivo que apuesta por una aproximación respetuosa y experimental al medio rural. Veguellina ha estado esta semana en los medios precisamente por la próxima jubilación de una de sus empresas con más solera y que no encuentra relevo, Doly.