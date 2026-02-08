Cine Rural y Ficción en El Albéitar

Publicado por Isamel García León Creado: Actualizado:

Llega la segunda jornada de «Luna de cortos», donde se mostrarán hasta siete cortometrajes de la sección de Rural y, además, contará con una segunda parte de los finalistas y premiados de la sesión oficial a concurso de Ficción que participaron en la duodécima edición del festival internacional de 2025, que se celebró en Riego de la Vega, y que se exhibirán en el Teatro El Albéitar este domingo 8 de febrero a partir de las 19:30 horas. Esta es una iniciativa que ha tenido el Área de Actividades Culturales de la Universidad de León, que colabora con el festival internacional programa el cine de ‘Luna de Cortos’, la cual ya está consolidada en la agenda cultural universitaria.

Reforzar el proyecto cultural

Varios autores y autoras de las obras seleccionadas colaboran con este tipo de iniciativas que refuerzan el carácter divulgativo y de encuentro con el público que caracteriza a este proyecto cultural.

Hasta siete cortometrajes se exhibirán esta tarde desde las 19:30 horas en el Teatro El Albéitar: en la categoría de Rural están ‘Recordos asolagados' (14’), del director David Vázquez; ‘Rihla. El viaje’ (9’), de Miguel Ángel Martínez e Ismael Rodrigo; y de la categoría de Ficción se encuentran ‘Lo que te falta' (15’), de Sara Bermejo; ‘Medusas’ (6’), de Iñaki Sánchez Arrieta; 'Fuiste Paris' (11’) de Claudia Barra Magaz; ‘Y tú qué tal' (12’), de Boris Schipper; ‘El nuevo Barrio' (20’), de Víctor Izquierdo Alcaraz

La segunda parte

Este visionado de los siete cortometrajes será el segundo del año, ya que el pasado 15 de enero se realizó uno similar con nueve cortos más que tuvieron una buena acogida por parte del público.

Esta primera parte obtuvo una buena acogida

El jueves 15 de enero de 2025 se proyectaron en el propio Teatro Albéitar nueve cortometrajes entre finalistas y premiados. La buena acogida que tuvo ha hecho posible que se realice un segundo visionado de siete cortos

El Área de Actividades Culturales de la ULE en colaboración con el festival internacional programa el cine de 'Luna de Cortos'