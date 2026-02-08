‘Todo es posible’ aterriza hoy en el Auditorio de León

Publicado por Isamel García León Creado: Actualizado:

El Auditorio Ciudad de León enciende la luz verde en la programación familiar. Hoy inicia esta andadura con la llegada del circo contemporáneo ‘Todo es posible’, que va dirigido a niños y niñas a partir de 6 años. Esta propuesta, que va a cargo de la compañía Nueveuno Circo, fue galardonada con el Premio Talía 2025 al mejor espectáculo de circo. El precio de las entradas es de 6 euros, aunque está incluido en el abono familiar. Además de la actuación que realizarán en la tarde de hoy a las 18:00 horas tendrán una segunda representación el lunes 9 de febrero que estará destinada al público escolar.

Un circo moderno

‘Todo es posible’ es un espectáculo de Circo contemporáneo que habla de nuestra relación con el éxito, la necesidad de aprobación, las envidias, el amor y los aplausos. Es un espectáculo que aborda el concepto social del éxito y el impacto que tiene en nosotros como artistas a través de los malabares, la magia escénica, la música en directo, el sonido, el texto, la iluminación, las video-proyecciones y nuestras experiencias reales como compañía de circo. También se busca transmitir la angustia, la frustración y las contradicciones que pueden suponer la búsqueda desequilibrada del éxito. Una representación que, lo que busca conseguir, es una reflexión profunda en todos los asistentes.

La Compañía Nueveuno, que fue fundada en la ciudad de Madrid en el año 2014, ha ido adquiriendo un lenguaje propio a nivel escénico. En esta compañía creen que una de las responsabilidades del circo es la capacidad de sorprender, entretener y hacer ver al espectador algo que nunca antes haya visto. Este tipo de espectáculo no solo busca conseguir risas, carcajadas o aplausos, también quiere incidir en la tristeza, la melancolía o la rabia. «¿Es una locura querer gustar a todo el mundo?» Es la frase de portada que busca que todos los asistentes a la obra queden lo más satisfechos que puedan.