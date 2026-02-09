Claudia Piñeiro da en León en el blanco de la novela negra

Publicado por Isamel García León Creado: Actualizado:

El club de lectura Adictos al crimen León celebrará el próximo martes 10 de febrero, a las 19:30 horas, una sesión cultural especial con la participación de Claudia Piñeiro, que es conocida por ser una de las voces más reconocidas de la narrativa contemporánea en la lengua española. Este encuentro literario tendrá lugar en el salón de actos de la Fundación Sierra Plambey, en León y estará abierto a todo tipo de público que esté interesado en asistir de forma presencial al acto.

La reunión estará centrada en el comentario de la novela Catedrales . Tendrá carácter abierto al público hasta que se complete el aforo, de forma excepcional, ya que de forma habitual las sesiones que realiza el club están dirigidas exclusivamente a los miembros que la conforman. Catedrales es una aclamada novela negra argentina que explora secretos familiares, fanatismo religioso y aborto, estructurada en siete voces narrativas. La historia indaga en el asesinato sin resolver de una adolescente, Ana, treinta años después, revelando culpas y apariencias en una sociedad conservadora. Fue galardonada con el Premio Hammett a la mejor novela de género negro en 2021.

La librería Galatea y Penguin Random House Grupo Editorial han ayudado al club de lecturas Adictos al crimen León ha organizar toda la sesión. Esta, además, se enmarca dentro de las actividades que el centro desarrolla en torno al género negro y la narrativa criminal contemporánea. Este tipo de relaciones entre diferentes instituciones fortalece el núcleo cultural de la literatura uniendo la leonesa con la argentina.

Esta actividad va dirigida a lectores y lectoras que estén interesados en el mundo de la literatura en general y en el género negro en particular. Además, esta reunión supone una oportunidad exclusiva de hablar con una de las personas con más trayectoria y reconocimiento del mundo literario como es Claudia Piñeiro.

Claudia Piñeiro (Gran Buenos Aires, 1960) es novelista, dramaturga y guionista, y una de las autoras argentinas más leídas y traducidas a nivel internacional. Ha publicado, entre otras obras, Las viudas de los jueves, Tuya, Elena sabe, Betibú, Una suerte pequeña, Las maldiciones, Catedrales, El tiempo de las moscas y La muerte ajena. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Pepe Carvalho del festival Barcelona Negra y el Premio Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón. Fue además finalista del International Booker Prize en 2022. La utilizada esta vez es Catedrales, la cual tiene galardonada con el Premio Hammett a mejor novela negra.