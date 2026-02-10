Tomás Sánchez Santiago, Premio CYL de las Letras

Publicado por Ismael García Zamora Creado: Actualizado:

El escritor leonés de origen zamorano Tomás Sánchez Santiago ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de las Letras en su edición correspondiente al año 2025. El jurado ha acordado, por mayoría, concederle este galardón «por su permanente compromiso ético y crítico, y su mirada humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño, convirtiendo las cosas humildes y auténticas en materia literaria, lo que plasma en los más variados géneros». El jurado ha resaltado que «el premiado destaca por su obra poética, cultivando asimismo la narrativa, el ensayo y la crítica literaria».

Tomás Sánchez Santiago, que reside en la ciudad de León pero nació en Zamora, ha querido celebrar que, «pese a la época actual, donde el mensaje deslumbrante y breve puede con todo, existen clubes de lectura y las bibliotecas están nutridas». El autor ha declaró ayer que «hay un tipo de lector domesticado por este sistema del vértigo continuo» y del mensaje corto propio de las redes sociales y del tiempo actual que puede no estar preparado para recibir una obra analítica como la suya. Además, ha reconocido que el premio le ha pillado con «el pie cambiado».

El premio

El Premio Castilla y León de las Letras tiene por objeto distinguir la obra de aquellas personas o entidades cuya creación literaria haya contribuido de manera importante al enriquecimiento y difusión de la lengua castellana en el mundo.

Los Premios Castilla y León, convocados anualmente desde 1984, buscan reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad castellana y leonesa, o, que, realizada por castellanos y leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, suponga una aportación destacada al saber universal. Estos Premios cuentan con otras seis modalidades además del Premio de las Letras: de Ciencias Sociales y Humanidades, de Investigación Científica y Técnica e Innovación, de las Artes, del Deporte, de los Valores Humanos y Sociales, y de Tauromaquia.

