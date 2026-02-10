El Palacio de Gaudí atrae a más de 125.000 visitantes

Publicado por Ismael García Astorga Creado: Actualizado:

El Palacio de Gaudí de Astorga ha cerrado el año 2025 con un balance muy positivo, superando nuevamernte la cifra de 125.000 visitantes. Sobre este dato hay que tener en cuenta que los incendios condicionaron la afluencia de público en el periodo que más visitas recibe.

Agosto se consolida como el mes más positivo rozando las 20.000 personas y confirmando la fortaleza del Palacio como uno de los principales atractivos culturales y patrimoniales de la ciudad durante la temporada estival.

Visitas de todo el mundo

El público nacional fue el que más visitó el Palacio. Madrid se consolida como la ciudad, donde más personas fueron de visita. Le siguen León, Barcelona y la comunidad autónoma de Asturias, comunidades que continúan mostrando un notable interés por el edificio diseñado por Antoni Gaudí.

Por otro lado el público internacional también tuvo un peso relevante a lo largo del año en número de visitantes. Países Bajos, Italia, Portugal, Francia y Estados Unidos son algunos de los países que más visitantes han llevado a Astorga.

El Camino de Santiago también deja rastro de su paso por Astorga dejando más de 9.000 peregrinos que visitaron el Palacio atraídos por el valor arquitectónico que tiene y por la vinculación histórica. 11.000 estudiantes también pisaron el Palacio, un reflejo de que poco a poco el nivel educativo vas mostrando un interés notable por el edificio y su contexto histórico-artístico.

las visitas guiadas triunfan

Entre las opciones de visita, las que son guiadas fueron las preferidas por el público, donde más de 12.000 personas optaron por esta modalidad. Además, la experiencia Palacio Escondido reunión a cerca de 9.000 participantes, sonsolidándose como una propuesta singular para descubrir los espacios menos conocidos del monumento.

Datos 2024

En 2024 se batió el record de visitantes. Más de 130.000 personas disfrutaron a lo largo del año de su visita al Palacio de Astorga. Hay que recordar que este 2025, por culpa de los incendios, el mes más fuerte quedó condicionado. Esto permite pensar que el número de visitas hubiera sido mayor sin meteorología adversa.