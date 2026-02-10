La espada romana perdida en el Museo de León

Publicado por Ismael Garcia León Creado: Actualizado:

Un investigador asegura que hay una espada romana única en España, que se puede encontrar en el Museo de León y que está colocada en la zona de la Edad Media del siglo XII-XV, es decir, mal.

Roberto Delgado Rubio es investigador y, tras viajar a León y poder disfrutar de la ciudad, se quedó tristemente sorprendido por el detalle del Museo de León de tener un «error de gran dimensión» al haber una espada de un legionario romano expuesta en la zona medieval. «Esta pieza es completamente excepcional y única en España, ya que no solo está la hoja, sino que tiene la parte superior de la vaina con esmaltes de Millefiori, algo que es imposible encontrar en una pieza de este calibre. Esos esmaltes son inconfundibles, ya que solo se hacían en el siglo II y III y cuando el Imperio romano se vino abajo se dejaron de realizar estas piezas. Yo cuando realicé los artículos sobre el tema busqué estos detalles y nunca lo había visto ni a nivel nacional ni internacional, esta tiene tanto la hoja como la vaina con los esmaltes», asegura el investigador.

Un legionario de importancia

Además, este objeto de valor debió ser de alguien con mucha importancia en la legión romana debido a que el acabado es muy costoso. «La espada era seguro de algún alto mando de la legión romana porque el acabado del esmalte Millefiori era muy caro y difícil en esa época y con unos ajustes que muy pocos podían permitírselo», comenta Delgado. «Hacer esos cuadraditos que tiene conllevaba un trabajo impresionante. De hecho los esmaltes Millefiori de ahora no se parecen en nada a los de antes», asegura.

Este investigador se puso en contacto con el museo para comentar esta errata y de esta forma subsanarla, pero no recibió respuesta a su petición. Este periódico, en el día de ayer, se intentó poner en contacto también con la dirección del museo, pero, a pesar de la insistencia, no hubo respuesta. Delgado Rubio, al no recibir respuesta, decidió publicar un artículo abordando este tema y consiguió que, la mayor experta del mundo lo leyera «varias veces».

Para Delgado es increible que se cometa un error como este y, además, que no se aproveche un valor como el que tiene la espada. «Es que no es solo la espada, también tienen los apliques y están en el almacén, es increible», asegura Delgado Rubio. El Museo de León, por lo que comenta el investigador, tiene varios errores más que no han subsanado y que para él «son muy graves porque luego vendes a la gente algo que no es cierto».

Es la primera espada de un legionario leonés que se descubre y conserva, además, parte de su vaina esmaltada con esmaltes Millefiori, algo excepcional en toda Europa, de ahí la gran importancia de este objeto de valor. Este descubrimiento pone en valor a los historiadores que realizan el estudio de las diferentes piezas. Ahora hay que esperar a ver si el Museo de León lo corrige o, por el contrario, hace oídos sordos.

