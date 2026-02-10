Astorga vibrará con Queen 'moderno'

Publicado por Ismael García Astorga Creado: Actualizado:

Queen llega a Astorga. El legendario concierto de la banda en Montreal llega remasterizado el 12 de febrero al Cine Velasco de la ciudad de Astorga. Este film recoge uno de los conciertos más emblemáticos de la historia del rock.

Grabado en 1981 en el Forum de Montreal, este concierto llega ahora remasterizado en imagen y sonido. El estreno llega este jueves 12 de febrero al Cine Velasco de Astorga.

El reprtorio incluye algunos de los himnos más universales de la banda, como ‘We Will Rock You’, ‘Somebody to Love’, ‘Under Pressure’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Another One Bites the Dust’ o ‘We Are The Champions’.

El film, de 95 minutos contará con subtítulos en castellano y ofrecerá una experiencia audiovisual que está pensada para disfrutar en salas de cine y, de esta forma, revivir la fuerza del directo en la gran pantalla.

Hasta 37 ciudades españolas podrán rememorar este concierto. En Castilla y León, Valladolid (12 al 15 de febrero), Zamora ( 12 y 14 de febrero) y Astorga (12 de febrero) han sido las ciudades seleccionadas para disfrutar del concierto del grupo de rock que triunfó. Además, al estar remasterizado, tiene mejoras en la imagen y en el sonido, que hará de la experiencia del espectador un espectáculo digno de ser visto.

Queen Rock Montreal recoge uno de los conciertos más emblemáticos de la historia del rock, grabado en 1981 en el Forum de Montreal. En pleno apogeo creativo, Queen ofrece una actuación arrolladora liderada por un Freddie Mercury en estado de gracia, acompañado por Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

A lo largo del concierto, la banda interpreta algunos de los himnos más universales de su carrera —We Will Rock You, Somebody to Love, Under Pressure, Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust o We Are The Champions— en una experiencia musical intensa y vibrante.

Remasterizado en imagen y sonido, Queen Rock Montreal invita a revivir la energía del directo y la conexión única de Queen con su público, ahora en pantalla grande y como evento cinematográfico por tiempo limitado con las mejoras en sonido e imagen para que el espectador disfrute de 95 minutos de puro rock.