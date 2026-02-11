‘Eternamente', un legado convertido en música

Publicado por Ismael García Astorga Creado: Actualizado:

La Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad de Astorga (León) ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su primer trabajo discográfico completo, un acontecimiento muy esperado tanto por los miembros de la formación como por seguidores y amantes de la música cofrade. El disco llevará por título 'Eternamente' y su publicación está prevista para la Cuaresma de 2026, coincidiendo con uno de los momentos más significativos del calendario cofrade.

Este proyecto musical supone la culminación de años de esfuerzo, evolución y madurez artística, y ve la luz tras una larga trayectoria en la que la banda ha ido forjando una personalidad sonora propia. 'Eternamente' recoge ese camino recorrido y lo plasma en un trabajo que refleja el estilo, la sensibilidad y la identidad musical que la Banda Nazareno y Soledad ha consolidado con el paso del tiempo.

El disco ha sido producido por Discos Triana y presenta un repertorio cuidadosamente seleccionado. Está compuesto por una introducción inicial, que combina melodía y locución, nueve composiciones originales firmadas por distintos autores vinculados al mundo de las bandas, y una adaptación de la conocida obra 'Anima Christi', que completa el conjunto musical del trabajo.

El título del álbum no es casual. 'Eternamente' toma su nombre de la marcha «Eternamente… Jesús», incluida en el disco y dedicada a Jesús Martínez Fernández, miembro fundador de la banda. De este modo, el proyecto nace también como un sentido homenaje, una forma de mantener viva su memoria y de reconocer el legado humano y musical que dejó dentro de la formación, convirtiendo el disco en algo más que un simple lanzamiento discográfico.

El trabajo estará disponible tanto en formato físico como digital, con un precio de 12 euros, y la banda ya ha activado un sistema de reserva anticipada, que puede realizarse sin necesidad de efectuar ningún pago previo. Esta iniciativa permite a todas las personas interesadas asegurar su ejemplar con antelación.

Quienes realicen la reserva podrán recoger el disco en Astorga o solicitar su envío a domicilio, añadiéndose en este caso los gastos de envío al precio final en el momento de la venta. Como muestra de agradecimiento, todas las personas que formalicen la reserva recibirán de manera gratuita una pulsera oficial de la Banda Nazareno y Soledad, que se entregará junto con el disco.

Con este primer trabajo discográfico, la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad da un paso decisivo en su trayectoria musical y cultural, afianzando un proyecto propio que verá la luz en la próxima Cuaresma y que supone un hito en la historia de la formación astorgana.