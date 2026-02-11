El flamenco de 'Taberna Femme' llega al auditorio

Publicado por Ismael García León Creado: Actualizado:

La danza protagoniza el cartel de la Programación de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León del próximo 12 de febrero. Una función de danza flamenca de Sara Calero que pone el foco en las mujeres y en su interacción con la música, la danza y el texto bajo el título «Taberna Femme». El espectáculo comenzará a las 20:30 horas.

«Taberna Femme» propone un espacio para cuatro mujeres y su forma de ver, sentir y expresar el arte en el mundo del flamenco, como una ventana por la que visualizar un momento privado, un encuentro íntimo de cuatro amigas que comparten su experiencia vital, históricamente dirigida y contextualizada desde la perspectiva patriarcal. La propuesta evoca una imagen donde ellas representan el papel central en la narración, subvirtiendo las normas tradicionales del espacio «tabernario» como lugar de encuentro social masculino.

La dirección y dramaturgia corren a cargo de Sara Calero, que también participa en la coreografía, texto e interpretación junto a Ana Arroyo, Lucía Ruibal y Carmen Moreno, con la colaboración de Carmen Angulo. La dirección musical es de Sergio «El colorao» y Sara Calero. En escena estarán los músicos Javier Conde a la guitarra flamenca y Sergio «El Colorao» en cante. «Me produce vértigo y entusiasmo a partes iguales enfrentarme a este proyecto. Quiero aprender de las artistas que me acompañan y compartir la experiencia de despojarnos de aquello que reprimimos para no permitirnos SER. Plasmar esa esencia femenina, tanto en la idea como en la forma de desarrollarla, que te hace saber que estás ante una obra creada por ELLAS. Mirar la escena de una mesa con vino y flamenco, desde el ojo de cuatro mujeres a ratos fuertes, sensibles, cuerdas, locas y sobre todo IMPREDECIBLES. Recorrer un camino de confesiones a través de la voz y el cuerpo sin discernir entre la sobriedad y la embriaguez» Con este punto de partida, Sara Calero dirige este nuevo trabajo creativo.

El precio de las entradas es de 12 euros, incluido en el abono de adultos, y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función, como viene siendo habitual en espectáculos anteriores.

