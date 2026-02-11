'Gitana en Nueva York' se va de preestreno a La Bañeza

Publicado por Ismael García La Bañeza Creado: Actualizado:

El Teatro Municipal de La Bañeza, que este año cumple 96 años de historia, será escenario hoy, 11 de febrero, a las 20:30 horas, del espectáculo 'Gitana en New York', una producción de la compañía Lorena Flores Dance Company que se presenta como preestreno oficial de la obra. La actuación será grabada en vídeo para su posterior difusión y promoción internacional. La presentación oficial del espectáculo tuvo lugar ayer con la presencia de representantes municipales y del equipo artístico y técnico que ha hecho posible este proyecto, que ha elegido La Bañeza como punto de partida para su recorrido escénico.

'Gitana en New York' es una propuesta escénica de gran formato que cuenta con once bailarines y ocho músicos en directo, un despliegue técnico y una cuidada puesta en escena. El espectáculo propone un viaje interior a través del flamenco, la música española y la música afrocubana, desde una fusión contemporánea que conecta tradición y vanguardia.

En el acto, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, subrayó que «es un honor que Lorena Flores y todo su equipo hayan elegido este espacio para preparar y grabar su proyecto».