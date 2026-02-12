'Los versos' de Ortega

Publicado por Ismael García León Creado: Actualizado:

La Casona de San Feliz de Torío acogerá este jueves 12, a las 19.30 horas, la presentación del último poemario de la poeta y traductora Esperanza Ortega, 'Los versos de mi amiga', publicado por Galaxia Gutenberg. El acto se enmarca dentro del ciclo literario «Bienvenido Mr Libro», organizado por Factor Espacio San Feliz. La autora palentina estará acompañada por el escritor Tomás Sánchez Santiago, reciente ganador del Premio de las Letras de Castilla y León, en un encuentro que supondrá el regreso público de Ortega a la poesía tras más de dos décadas de silencio editorial en este género. 'Los versos de mi amiga' representa un retorno maduro y luminoso a la palabra poética. Con una voz depurada, ligera y fluida, Ortega explora la ilusión del tiempo nuevo, la memoria familiar, la belleza cotidiana y la compasión ante el dolor ajeno. El libro ha sido definido como una obra «hospitalaria», abierta a la emoción compartida y al asombro. En uno de sus poemas puede leerse: «Escribir un poema te llena de dicha. / Como una mendiga que entierra su tesoro, / sonríes en silencio…», versos que condensan la celebración íntima de la escritura que atraviesa el volumen. Nacida en Palencia en 1953, Esperanza Ortega ha desarrollado una sólida trayectoria literaria centrada principalmente en la poesía. Inició su andadura en 1988 con 'Algún día', a la que siguieron títulos como 'Mudanza' (1994), 'Hilo solo' (1995), 'premio Gil de Biedma', y 'Como si fuera una palabra' (2002). En 2021 reunió su obra poética bajo el título 'Diario de lo no vivido'. Fue incluida en la influyente antología 'Las ínsulas extrañas' (2002), dedicada a la poesía hispánica contemporánea. Además de su labor como poeta, Ortega ha destacado como traductora de poesía italiana, como ensayista y narradora. Durante treinta y cinco años ejerció como profesora de Literatura en Valladolid, labor que compaginó con la publicación de estudios y ediciones críticas, entre ellas 'la antología Siempre y nunca de Francisco Pino'. En prosa ha publicado obras como 'Garcilaso, entre memorias tristes' (2003), 'Las cosas como eran' (2009) y 'Las palabras y los días' (2020). La cita del jueves se presenta como una oportunidad para reencontrarse con una de las voces más singulares y coherentes de la poesía contemporánea, en un acto que combinará lectura, diálogo y reflexión.

'Los versos de mi amiga' es volver y recordar la poesía tras 20 años sin ningún ejemplar de este estilo literario