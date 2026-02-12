Drugos llega ‘Haciendo ruido mientras pueda’

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Gran Café recibe en el día de hoy a la banda asturiana de Drugos. Este cuarteto ha lanzado su tercer disco titulado Haz ruido mientras puedas, confirmando que este proyecto va en serio y que se quieren hacer referentes a nivel nacional. León ha sido una de las más de 15 fechas que ya tienen para presentar este nuevo álbum.

La banda está formada por Jano, que es la voz y guitarra, Luis, que se dedica también a la guitarra, Nacho con el bajo y a Alejandro, que es la persona responsable de la batería. Como no podía ser de otra manera, el grupo está ilusionado y muy contento por el trabajo que han hecho y por el recibimiento que está teniendo este disco. «Ahora nos viene una gira muy guay. Estamos muy contentos tanto por el trabajo que hemos vuelto a hacer como por el recibimiento que, por el momento, estamos teniendo», comenta Alejandro, el batería del grupo.

«Este último disco nos ha hecho crecer como grupo y hacer un proyecto sólido con futuro», asegura Alejandro comentando que el álbum les ha venido muy bien, no solo por la publicación, sino por la unión que han tenido gracias, en parte, a este nuevo disco.

Grabado en Ovni Studios junto a Nacho Mur, ‘Haz ruido mientras puedas’ supone un paso adelante en sonido y personalidad. Las guitarras ganan peso, el conjunto suena más compacto y las canciones respiran una seguridad nueva. La producción refuerza la identidad del grupo sin pulir sus artistas, dejando espacio para la emoción, el nervio y la honestidad que siempre ha definido al proyecto.

Las letras, firmadas por Jano, se mueven entre la comedia y la crítica, hablando sin rodeos de lo que duele, lo que se celebra y lo que arde alrededor. Su voz, personal y reconocible, vuelve a ser uno de los ejes del disco, empujada por una banda que suena más unida y ambiciosa que nunca.

Ese crecimiento se refleja también en el directo. Drugos arrancan la gira de presentación de Haz ruido mientras puedas en Madrid, Sala But, dentro de Inverfest, un concierto especialmente significativo tras haber ido llenando progresivamente algunas de las salas más representativas del centro de la ciudad antes de asumir un nuevo reto. Drugos se confirma.