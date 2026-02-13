Brujería Fest celebra la cultura joven dentro del Carnaval bañezano este 16 de febrero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 16 de febrero, dentro de la Noche Bruja del Carnaval de La Bañeza, regresa Brujería Fest, el evento que ha sabido transformar la energía carnavalera en una experiencia musical única para el público joven de la provincia y visitantes llegados de distintos puntos de la comunidad.

Con apertura de puertas a las 20:30 horas y música ininterrumpida hasta las 4:30 de la madrugada, Brujería Fest promete más de ocho horas de fiesta sin pausa, en un entorno preparado para ofrecer una experiencia visual, auditiva y sensorial de primer nivel. La cita tendrá lugar en La Bañeza, en una Megacarpa, espacio habilitado para acoger a miles de asistentes con producción técnica profesional y zona de foodtrucks.

Pablo RUP: el impulso artístico detrás del proyecto

Detrás de Brujería Fest se encuentra Pablo Rup, DJ y productor bañezano que ha sabido transformar su vocación artística en un proyecto cultural con impacto local. Con años de experiencia en cabina y un profundo conocimiento del público joven, Rup no solo lidera la organización, la dirección creativa y la programación del evento, sino que también forma parte del cartel como artista.

Su doble papel —organizador y DJ— es una de las claves del éxito del festival. Brujería Fest nace desde dentro de la escena, desde quien entiende la pista, el ritmo y la energía que necesita el público.

“Brujería Fest nació de la idea de crear algo diferente, algo que conectara con la gente joven desde la música y el buen ambiente”, explica Pablo Rup. “No queríamos hacer solo una fiesta, sino una experiencia que la gente recordara.”

Cartel de Brujería Fest.DL

Cartel 2026 Brujería Fest

La edición 2026 presenta un cartel diseñado para mantener la intensidad durante toda la noche, combinando nombres consolidados con artistas que están marcando el ritmo en la escena actual.

Alvama Ice encabeza el line-up como uno de los nombres más esperados. Su capacidad para mezclar estilos y conectar con el público lo convierte en uno de los grandes reclamos de esta edición.

Ballesteros aportará un sonido sólido y contundente, ideal para elevar la intensidad de la pista en los momentos clave.

Selecta, con una selección versátil y técnica depurada, garantiza una sesión fluida y vibrante.

Yeyo aporta frescura y conexión, combinando electrónica y sonido contundente que invita al baile constante.

Iago Marval destaca por los ritmos urbanos, manteniendo la energía sin descanso.

Completan el cartel Saruto, Wanna7 y Fala7, artistas que aportan personalidad propia y consolidan una programación pensada para no bajar el ritmo en ningún momento. Y, por supuesto, Pablo Rup volverá a subirse a la cabina en una edición especialmente significativa.

Entradas disponibles en: https://brujeriafest.es/#entradas