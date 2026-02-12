La Bañeza se echa a la calle en Carnaval

La Bañeza ya cuenta las horas para volver a transformarse en un gran escenario festivo. Desde este viernes, la ciudad acoge una nueva edición de su Carnaval, uno de los más reconocidos y multitudinarios de la provincia, que volverá a llenar calles y plazas de ingenio, música y disfraces durante más de una semana.

El Ayuntamiento de La Bañeza ha presentado un completo programa que rinde homenaje a la tradición carnavalera al tiempo que incorpora novedades para seguir renovando una celebración que forma parte de la identidad local. Un carnaval construido, año tras año, gracias al empuje de los grupos, peñas y vecinos que lo sienten como propio y que han sabido adaptarlo a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

El pistoletazo de salida llegará este viernes con el Viernes Tranquilo, una jornada que combina el Carnaval Escolar, la ya clásica Procesión Vía Birras, a las 20.30 horas, el homenaje al personaje carnavalero —que este año reconoce a Miguel Ángel Nistal— y varias propuestas musicales que marcarán el inicio oficial de la fiesta.

El sábado de Chispas será uno de los días grandes, con el llamado Carnaval Auténtico, en el que toda la ciudad se disfraza y toma las calles desde la mañana hasta la noche, acompañado de charangas, pregón, a las 20.30 horas a cargo de Antonio Alonso, cena de exaltación y una gran macrodiscoteca en la Plaza Mayor. El domingo llegará cargado de ritmo con la carrera del Carnaval, a las 11.00 horas, el gran desfile, a las 17.30 horas, encuentro de batukadas internacionales, a las 20.00 horas, y música en directo.

Los más pequeños tendrán un papel protagonista el lunes de Carnaval, con el desfile infantil a las 17.30 horas y actividades pensadas para toda la familia, mientras que el martes volverá a vivirse otro de los grandes desfiles, encabezado por la Musa del Carnaval 2026, a las 17.30 horas, antes de la despedida musical por las calles de la ciudad.

El broche final lo pondrá el tradicional Entierro de la Sardina, a las 20.30 horas, el miércoles de Ceniza, con coplas satíricas, quema de la sardina y reparto del tradicional escabeche, manteniendo viva una de las estampas más simbólicas del carnaval bañezano. Aún quedará una última cita, el sábado de “Piraña”, para quienes se resisten a decir adiós a la fiesta.

Con este programa, La Bañeza vuelve a demostrar que su Carnaval no es solo una celebración, sino una forma de entender la calle, la convivencia y la creatividad colectiva. Un legado popular que, un año más, invita a vecinos y visitantes a no quedarse al margen y a vivirlo en primera persona.

Programa

DÍA 7 DE FEBRERO

20:30 H PROCLAMACIÓN DE LA MUSA DEL CARNAVAL DE LA BAÑEZA 2025, Ana

Gancedo del Barrio.

- PRESENTA: Matías Alonso

- LUGAR: TEATRO MUNICIPAL.

- JUGLAR: Elisa María Santos Fuertes

- ENTRADAS: 2 €. Venta en el ayuntamiento de 12:00 a 14:00 y dos horas antes de la

proclamación en el Teatro.

DÍA 13 DE FEBRERO VIERNES TRANQUILO

12:00H CARNAVAL ESCOLAR

PARTICIPAN: CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ, CEIP TELENO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL

CARMEN.

ITINERARIO: CALLE LA ESTACIÓN, VÍA DE LA PLATA, CALLE EL RELOJ, PLAZA MAYOR.

AL FINALIZAR EL DESFILE, ANIMACIÓN EN LA PLAZA MAYOR.

20:30 H XXI PROCESIÓN VÍA BIRRAS

ORGANIZA: Los +Turba2 y Los Vagos Permanentes

Lugar: Plaza Mayor.

Salida: A las 20:30h., la comitiva bajará en procesión desde el Bar Industrial hasta la Plaza

Mayor, donde se realizará el acto de coronación de Andrea Quiñones Fernández como

+TURVAGA DE HONOR 2026.

Posteriormente, se llevará a cabo el tradicional recorrido por las calles de La Bañeza, visitando

los bares Bohemia, Mallorca, Teatro, Antopi, La Calleja, Mónaco, Elvis y D'Maria. Durante el

itinerario, se realizará una parada de aproximadamente media hora en cada bar colaborador,

donde la cerveza se ofrecerá a un precio popular.

21:30 H HOMENAJE AL PERSONAJE CARNAVALERO

ENTREGA DEL PREMIO AL PERSONAJE CARNAVALERO: Miguel Ángel Nistal

ORGANIZA: Grupo Los Tranquilos

00:30 H VIERNES TRANQUILO

FIESTA HOMENAJE AL CARNAVAL BAÑEZANO Y A SUS PERSONAJES Y ENTREGA DE PREMIOS A

LOS MEJORES GRUPOS

DEL CARNAVAL 2025.

LUGAR: Pub Bakanal

ORGANIZA: Grupo Los Tranquilos

00.30 FESTIVAL ONE MORE TIME CON TONI PERET Y OTROS DJ´S

LUGAR: Plaza Mayor

DÍA 14 FEBRERO SÁBADO DE CHISPAS

10:00 H CARNAVAL AUTÉNTICO

La Bañeza entera se disfraza. Es el día en el que se destapa la verdadera esencia del Carnaval

bañezano. Las calles se inundan del salero, el ingenio y el desparpajo de bañezanos y

comarcanos.

¡QUE NO TE LO CUENTEN…VÍVELO!

HORA: mañana y tarde

LUGAR: Plaza Mayor y zona centro

11:00 H FOTOMATÓN CARNAVALERO 360

LUGAR: Plaza Mayor.

Hasta las 15:00 h obtén tu video 360 de recuerdo de estos carnavales.

12:00 DISCO MOVIL BARRIO MOJAO

19:30 H CORREBARES A CARGO DE LA CHARANGA “LOS ARTISTAS DEL GREMIO”.

- INICIO: Plaza De La Harinera

- FINAL: Plaza Mayor

20:30 H PREGÓN DE CARNAVAL

- PREGONERO: Antonio Alonso Álvarez

- CONDUCE EL ACTO: Miguel Álvarez @hilarama_inadaptado

- ENTRADA: 2 EUROS. Venta en el ayuntamiento de 12:00 a 14:00 y dos horas antes del pregón

en el Teatro.

22:00 H CENA DE EXALTACIÓN DEL CARNAVAL

- LUGAR: Rte. La Hacienda

- MENÚ: 15 €

- VENTA DE TARJETAS EN EL RESTAURANTE

23:59 H NOCHE DE CHISPAS

MACRODISCO ““RAVE”

Plaza Mayor

Antes y después, pasacalles con charangas Plaza Mayor y zona centro.

DÍA 15 DE FEBRERO DOMINGO DE CARNAVAL

10:00 H TALLER DE RITMO DEL IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BATUKADAS

“CIUDAD DE LA BAÑEZA”

LUGAR: Colegio San José de Calasanz

Información e inscripciones en

banetukada2.wordpress.com

Colabora: I.G.P. de la Alubia de La Bañeza-León

11:00 H XIX CARRERA DEL CARNAVAL BAÑEZANO

¡HUYE DEL ABURRIMIENTO! SORTEA TODOS LOS OBSTÁCULOS, SAL AIROSO DE LAS PRUEBAS

Y BURLA A LA “AUTORIDAD” ENFUNDADO EN TU DISFRAZ.

SORTEO DE REGALOS ENTRE LOS PARTICIPANTES.

INSCRIPCIONES Y DORSALES DEL 9 AL 13 DE FEBRERO EN EL AYUNTAMIENTO.

NOS ACOMPAÑARÁ LA CHARANGA “LOS 4 GATOS”

SALIDA: Andén de Asociaciones.

RECORRIDO: RAMÓN Y CAJAL-ESCULTOR RIVERA-PLAZA FRAY DIEGO ALONSO-CALLE EL RELOJ

META: PLAZA MAYOR.

COLABORA:

¡A “CORRER” EL CARNAVAL!

12:30 H BAILE VERMÚ A CARGO DE LA CHARANGA “ARTISTAS DEL GREMIO”.

LUGAR: Plaza Mayor y Barrio Mojao.

14,30 H MUESTRA DEL TALLER DE RITMO DEL IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE

BATUKADAS CIUDAD DE LA BAÑEZA

Los alumnos y alumnas del taller nos demostrarán lo que han aprendido con Antonio

Monedero.

LUGAR: Plaza Mayor

17:30 H GRAN DESFILE DE CARNAVAL

LOS GRUPOS DESFILAN RECORDANDO EL CARNAVAL DEL AÑO ANTERIOR. Encabeza el desfile

la Musa 2024 ESTELA SANTOS ROMÁN

ITINERARIO: LABRADORES-VÍA DE LA PLATA-EL SALVADOR-RAMÓN Y CAJAL-ESCULTOR RIVERAPLAZA FRAY DIEGO ALONSO- CALLE EL RELOJ-PLAZA MAYOR-MANUEL DIZ-ODÓN ALONSOLEPANTO-PLAZA ANTONIO COLINAS-GENERAL BENAVIDES.

20:00 H FINAL DEL DESFILE: TODOS A SEGUIR BAILANDO CON LA ORQUESTA MÁXIMA

SHOW

20:00 H MUESTRA DEL TALLER DE RITMO DEL IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE

BATUKADAS CIUDAD DE LA BAÑEZA

Concentración de las Batukadas participantes en la Calle Astorga y posterior “Desfile

Batukero” por las calles del centro.

21:00 H MUESTRA INDIVIDUAL DE BATUKADAS Y CLAUSURA DEL ENCUENTRO

Plaza Obispo Alcolea.

DÍA 16 DE FEBRERO LUNES DE CARNAVAL

13:00 H BAILE VERMÚ A CARGO DE LA CHARANGA “SINCOPA”

- LUGAR: PLAZA MAYOR Y ALREDEDORES

17:30 H DESFILE DEL CARNAVAL INFANTIL

- ITINERARIO: EL SALVADOR-RAMÓN Y CAJAL-ESCULTOR RIVERA-JUAN CARLOS I-REYES

CATÓLICOS-ÁNGEL RIESCO-CONRADO BLANCO-AVD VÍA DE LA PLATA.

18:45 H CHOCOLATADA PARA LOS GRUPOS PARTICIPANTES

19:00 FINAL DE DESFILE. ESPECTÁCULO INFANTIL: “MALASSIA JUNIOR”

19:30 H CORREBARES A CARGO DE LA CHARANGA “LOS 4 GATOS”

- SALIDA: GENERAL BENAVIDES

00:00 H NOCHE BRUJA.

LUCE TU MEJOR DISFRAZ EN LA NOCHE MÁS MÁGICA DEL AÑO.

ACTUACIÓN DE ORQUESTA “CUARTA CALLE”.

Plaza Mayor.

01:30 PASACALLES CON CHARANGAS

POR VARIAS ZONAS DE LA BAÑEZA: ALREDEDORES DE LA PLAZA MAYOR, BARRIO MOJAO Y

GENERAL BENAVIDES.

DÍA 17 DE FEBRERO MARTES DE CARNAVAL

13:00 H BAILE VERMÚ CON LA CHARANGA “LOS 4 GATOS”

17:30 H GRAN DESFILE DE CARNAVAL. ABRE EL DESFILE LA MUSA 2026, Ana Gancedo del

Barrio.

- ITINERARIO: LABRADORES-VÍA DE LA PLATA-EL SALVADOR-RAMÓN Y CAJAL-ESCULTOR

RIVERA-JUAN CARLOS I-PLAZA REYES CATÓLICOS-JUAN DE MANSILLA-PLAZA MAYOR-CALLE

EL RELOJ- PLAZA FRAY DIEGO ALONSO-VÍA DE LA PLATA

AL FINALIZAR EL DESFILE, CHOCOLATADA PARA TODOS LOS GRUPOS EN AVDA. VÍA DE LA

PLATA.

20:30 H PARA LOS QUE SE QUEDEN CON GANAS DE MÁS Y TRAS LA CHOCOLATADA,

LAS CHARANGAS DE LA BAÑEZA DESPEDIRÁN EL CARNAVAL 2026 COMO SE MERECE

POR DIFERENTES CALLES DE NUESTRA CIUDAD.

DÍA 18 DE FEBRERO MIÉRCOLES DE CENIZA

20:30 H ENTIERRO DE LA SARDINA

- SALIDA: Bar Industrial

- ITINERARIO: RAMÓN Y CAJAL-ESCULTOR RIVERA-PLAZA FRAY DIEGO ALONSO-CALLE EL

RELOJ-PLAZA MAYOR.

XIV CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA SATÍRICA PREMIO 250 EUROS

AL FINALIZAR LA LECTURA DE LAS COPLAS, SE QUEMARÁ LA SARDINA Y SE REPARTIRÁ EL

TRACICIONAL ESCABECHE.

- ORGANIZA: PEÑA LA SARDINA

- PATROCINA EXCMO. AYTO. DE LA BAÑEZA.

DÍA 21 DE FEBRERO SÁBADO DE “PIRAÑA”

00:00 H NOCHE DE PIRAÑA

QUEMA LOS ÚLTIMOS CARTUCHOS DE ESTE CARNAVAL.

GRAN FIESTA DE DISFRACES EN EL BARRIO MOJAO.