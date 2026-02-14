'Folklorquiando', en El Albéitar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Folklorquiando, hoy a las 20.30 horas en el Teatro El Albéitar, dentro de las Actividades Culturales que impulsa la Universidad de León, es una propuesta escénica y musical única en su género. Un homenaje a Lorca, a sus emociones y empatías con el folklore del pueblo, aquel que tanto le inspiró. Un espectáculo etnográfico y visual en compañía de la melodía y la palabra heredada que nos sumerge de forma innovadora y didáctica en el universo lorquiano y su pasión por el romancero tradicional, árbol de frondosas ramas a cuyo abrigo brotó la mejor poesía en castellano.

Gabriel Calvo, insigne folclorista, bululú y trovador español, desanda y reconstruye con exquisita sabiduría el trayecto creativo del poeta, evocando sobre el escenario las resonancias orales que le sirvieron de inspiración; aquellas que, por su huella y significado, acabarían confluyendo luego en la escena de sus cavilaciones teatrales, poemas, montajes escénicos, conferencias y grabaciones sonoras. Ian Gibson el mayor experto en la vida de Lorca ha definido así Folklorquiando: «Un trabajo muy bello, me ha conmovido».

Entradas a 10 euros en taquilla 15 min antes del comienzo del espectáculo.