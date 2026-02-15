La máscara leonesa que lleva más de 2.000 años reinando en Carnaval

Un participante ajusta su máscara ritual del Antruejo leonés, una tradición de más de 2.000 años que cada invierno transforma los pueblos de la provincia de León.Getty Images

El Carnaval contemporáneo se ha convertido en un escaparate de ingenio rápido y cultura pop. Basta con pasear por cualquier ciudad para comprobarlo: capas de superhéroes, personajes de series y disfraces comprados a golpe de clic. Pero mientras el ruido de lo efímero lo ocupa todo, en la provincia de León pervive algo mucho más antiguo y, sobre todo, más auténtico. Se llama Antruejo. Y no es una fiesta: es un ritual que se niega a desaparecer.

El Antruejo leonés: una máscara ritual que trasciende el Carnaval

Hablar de "disfraz" resulta impreciso. Aunque visualmente pueda parecerlo, en el Antruejo la máscara no cumple una función meramente estética. No se trata de ocultar la identidad por diversión, sino de encarnar personajes con roles definidos dentro de una tradición ritual.

Estas celebraciones de invierno, situadas entre el final del ciclo navideño y el Martes de Carnaval, marcaban en las comunidades rurales el tránsito entre etapas. En un contexto donde el tiempo se concebía como un ciclo, la repetición correcta de los rituales tenía un valor simbólico fundamental. El desorden temporal, la inversión de papeles y la teatralización pública formaban parte de un mecanismo colectivo destinado a cerrar un periodo y abrir otro.

Hoy nadie sostiene que la cosecha dependa de una mascarada. Pero la estructura simbólica permanece. El Antruejo es una práctica comunitaria que sigue movilizando a vecinos y asociaciones locales cada invierno.

Varias máscaras del Antruejo recorren las calles en el Martes de Carnaval, manteniendo viva una tradición ritual con más de dos mil años de historia.Getty Images

Más de dos milenios de historia del Antruejo leonés

El origen del Antruejo se vincula a celebraciones prerromanas relacionadas con el final del invierno. A lo largo de los siglos, las mascaradas evolucionaron, se adaptaron y, en determinados momentos, fueron objeto de censura.

No siempre gozaron de aceptación institucional. Hubo etapas en las que estas celebraciones fueron cuestionadas o relegadas. Parte de sus elementos se integraron en festividades religiosas; otros sobrevivieron en el ámbito estrictamente local. La clave de su continuidad ha sido el arraigo en los pueblos. Cuando una tradición forma parte del calendario comunitario durante generaciones, resulta difícil erradicarla.

Personaje del Antruejo leonés con máscara vegetal y atuendo tradicional en una plaza de la provincia de León.Getty Images

En 2023, el Instituto Leonés de Cultura impulsó la publicación Mascaradas y Antruejo Leonés desde el Museo de los Pueblos Leoneses, con el objetivo de sistematizar y divulgar estas manifestaciones. El hecho de que hoy se documenten académicamente refleja tanto su valor patrimonial como la necesidad de preservarlas en un contexto de transformación social acelerada.

Doce localidades sostienen el Antruejo leonés en la actualidad

En la actualidad, una docena de localidades de la provincia mantienen activa la tradición. Fresno del Camino, Alija del Infantado, Cimanes del Tejar, Tremor de Arriba o Pombriego, entre otras, organizan cada año sus respectivas salidas en torno al calendario carnavalesco.

Detalle de máscaras construidas con materiales naturales como corteza y musgo, elementos característicos del Antruejo leonés que refuerzan su origen ancestral.Getty Images

Estas celebraciones se integran en la vida local y dependen del trabajo continuado de asociaciones culturales que coordinan vestimentas, transmisión de papeles y organización de los actos. Aunque existe respaldo institucional, los responsables insisten en que los recursos son limitados y que la continuidad depende, en gran medida, del compromiso vecinal.

A diferencia de otros carnavales urbanos que han evolucionado hacia formatos masivos y turísticos, el Antruejo leonés conserva una dimensión más cercana. Su fortaleza no radica en la espectacularidad, sino en la persistencia. Cada Martes de Carnaval, las máscaras vuelven a salir.