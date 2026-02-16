Celebrado el Filandón de las Candelas

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El filandón de las Candelas 2026, constituyó un auténtico modelo de las veladas del siglo XXI, donde se habla del hoy y del ayer, se escuchan músicas modernas y con resonancias de lo antiguo, se dialoga y goza de la amistad, de las flores de sartén o las orejas de carnaval, hechas con amor en la cocina rural tradicional. O, como en la imagen, escuchando a Kiko Gallorojo. En torno a un centenar de asistentes, venidos de lugares de la Cepeda, el valle del Órbigo, el Páramo y de la propia ciudad de León gozaron de una velada inolvidable, este fin de semana en la Casa del Concejo de Villamejil.