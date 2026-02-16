Viaje al centro de la Tierra para llegar al leonés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo sábado 21 de febrero de 2026, como es costumbre, se leerá en Vigo el capítulo titulado La bahía de Vigo del libro de Verne 20.000 leguas de viaje submarino. Este pasaje se leerá en diferentes lenguas, incluyendo por primera vez una traducción al leonés. Xairu López, de la Asociación Faceira, ha llevado a cabo la traducción y será el encargado de leer el texto. Esta actividad se realizará frente a la escultura de Jules Verne, ubicada en el puerto de Vigo. El evento está promovido por la Sociedade Jules Verne de Vigo.

La Asociación Cultural Faceira es una entidad dedicada al estudio, divulgación, protección y proyección del patrimonio cultural, histórico y lingüístico de León.

«Muchos elementos de nuestra herencia cultural están perdiéndose o ya se han desvanecido por el gran cambio social y económico experimentado en León en las últimas décadas en un proceso imparable conectado con los fenómenos propios de lo que se denomina globalización. Pero también es cierto que otros muchos elementos de nuestra cultura merecen pervivir adaptándose a los nuevos tiempos. El leonés es uno de esos aspectos vivos de nuestra personalidad a la que vamos a dedicar una especial atención, sin desatender otros ámbitos culturales y lingüísticos de León que nos interesan y gustan. En la defensa de nuestra lengua queremos seguir el camino trazado hace tiempo por la asociación cívica Facendera pola Llengua, de la que nos sentimos de alguna forma herederos y continuadores», señalan como declaración de intenciones y naturaleza leonesa.

Propios y comunes

Faceira es un hermoso término con un sonido típicamente leonés propio de las tierras occidentales de León y de Zamora, y que también se constata en la Tierra de Miranda portuguesa. Fritz Krüger señaló que faceira «(…) es un término colectivo: <> (Pedralba), <> (Benuza), <> (Trefacio). Considerando [faceira], <>, en este sentido colectivo, se puede ver cierto paralelismo con [facienda] <> y facendera <>; podemos pensar que [faceira] ha adquirido su significado en relación y contraste consciente con facienda, para significar <>». [La cultura popular en Sanabria, 1991 (1925)].

Además, en las tierras del norte de la provincia de León, en Omaña o Babia, facera es el aprovechamiento de un pasto común entre diferentes pueblos, donde vemos presente también esa noción colectivista y comunitaria característica de la tradición leonesa.