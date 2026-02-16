Puede que la felicidad de un grupo consista en que se le defina como inclasificable. Si fuera así, todo va sobre ruedas con Jesucritler: si la IA se manifiesta, y define a Jesucritler, la emergente banda leonesa que despierta la mejor expectación, como «grupo Los Leones de Cristo es una agrupación musical de alabanza cristiana, formada en 2007, conocida por su estilo regional y canciones de adoración....», y tal, nada puede salir mal. Aunque la intención sea darse a conocer, bendito anonimato del que aún disfruta el grupo leonés porque así se pueden presentar ellos mismos mientras hace frío en la mañana de Ruiz de Salazar, en La Abacería, entre cafés, coca-colas y cañas. Ahí mismo queda desmentida cualquier informalidad: llegan puntuales. «Somos bastante formales», dice Pedro Torices, guitarra del grupo. Si Jesucritler es un grupo y mucho más, de donde podría decirse que nace, esto es, del Black Dog, también da para explicar que este bar es más que un bar. Porque es un lugar donde la mala música está erradicada por principio y que sin un ápice de nostalgia se respira la sensación de estar visitando el último local de algún otro tiempo. Aunque haya esa indefinición, en este sitio laboratorio de Jesucritler, el ambiente es vitalista y lleno de proyectos e incluso hospitalario con generaciones mayores. Ahí, en la oscuridad del Black Dog se coció parte de la luminosidad psicodélica y rock, y toque, por ejemplo, manchesteriano a la leonesa, de Jesucritler. Que son para más señas José Frechilla, voz y guitarra; Pedro Torices, guitarra; Daniel Urdiales, bajo, y Samuel Prowse, batería. Puede que entre el local de ensayo, algunas charlas y algún rato en este local leonés se fraguaran títulos como Dead louse y Psychedellic Travel, contenidas en su primera grabación, y a la que se van añadiendo títulos como Frutas y verduras, Lagartona o Western ballad. Junto al resto de repertorio volverá la hora de la verdad este fin de semana en el formato del que más disfrutan: el directo. Jesucritler toca en Oviedo este viernes 20 de febrero en Kuivi Almacenes con entrada libre a partir de las 20.30 horas, y el sábado en León en el Babylon a partir de las 21.30, con entrada a 10 y 12 euros. Por cierto, además de garantizarle al público entrega en el escenario, por ejemplo a Oviedo viajan unos veinte entre músicos, djs y amigos, por lo que no sólo llevan el espectáculo por dentro, sino por fuera.

Pedro Torices, guitarra del grupo, con José Frechilla, guitarra y voz, al fondo en segundo plano. DLDL

Hablar con ellos transmite calma y optimismo para ahuyentar a los clásicos criticones: «Si haces recuento de grupos y gente que está en diferentes proyectos, hay muchas cosas interesantes. Nosotros somos unos de ellos y que haya tanta gente al final mola mucho», dice Pedro. «Como el Black Dog puede decirse que es el único que queda de este rollo, nos juntamos unos cuantos y a todos nos gusta la música», añade José Frechilla.

Y cierto es que por edad podrían estar en otros fregaos musicales. Pero estos Jesucritler coinciden al decir que «a nosostros no pasaba lo contrario, que escuchábamos lo que no escuchaba nadie de nuestra edad», dicen. Y eso quiere decir que se nutrían del rock clásico y demás procedente en algunos casos de las aficiones musicales de sus padres. «Hemos mamado de los grupos australianos, americanos, de los grupos de los 70, de todo eso», sugiere Frechilla. Y casi como propuesta Torices explica que «hay ahora una oleada de psicodelia muy buena. Son grupos de ahora, pero sí, su estilo se basa más en otros tiempos».

Es decir, que no se debate en esta charla si a Bad Bunny se le entiende o no, o si sirvió de algo su presencia en la Super Bowl. Ellos hablan de su música: «Igual llevo yo unas ideas, unas guitarras... y vamos haciendo las canciones. A veces vamos con una idea en la cabeza que es imposible o se da la vuelta y sale otra cosa», afirman. «Lo que no somos es un grupo en el que uno dice qué tienen que hacer los demás. Aportamos todos igual», dice Pedro Torices. Van hilando un relato en el que creen que alguna de las claves de la banda es que comparten ideas pero cada uno tiene luego sus gustos más personales, que luego se suman». En resumen, todos los caminos conducen a Jesucritler. Nombre, por otra parte, que como advierte Samuel Prowse «lo elegimos o lo hicimos así porque queríamos el nombre más enrevesado". «Empezamos Pedro y yo, porque llevamos toda la vida, pero pronto se sumaron los demás», cuenta Frechilla al respecto de que el grupo va cuajando y cobrando sentido. ¿Diagnóstico local? «León es una ciudad limitada artísticamente que al ser pequeña te permite más exposición». Habrá que aprovecharlo.