Héctor Escobar, editor y referente cultural, elegido Leonés del Año 2025

El editor, librero y gestor cultural Héctor Escobar Zamora ha sido reconocido como Leonés del Año 2025 por Radio León–Cadena SER, galardón que premia más de tres décadas de su compromiso con el libro, la creación y la difusión de la cultura en la provincia.

Nacido en Palencia el 18 de octubre de 1967, Escobar llegó a León en su adolescencia y desde entonces ha forjado una trayectoria que ha influido decisivamente en el ecosistema literario y artístico leonés. Su nombre está ligado a proyectos editoriales, musicales y culturales que han trascendido la provincia y han convertido a León en un referente nacional e internacional.

Entre 1988 y 1998 trabajó en la histórica Galería de arte Maese Nicolás junto a Jaime Quindós López. Desde 1998 es propietario de la Librería Universitaria de León, un espacio convertido en punto de encuentro para lectores, autores y agentes culturales.

En 2008 fundó la Editorial Eolas, sello que se ha consolidado como una de las plataformas creativas más activas del país, con un catálogo de más de 600 títulos y presencia habitual en algunas de las ferias del libro más prestigiosas: Frankfurt, Guadalajara (México), Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, Madrid o Liber.

Eolas ha destacado por impulsar la obra de escritores, poetas y artistas leoneses, así como por explorar nuevos formatos y líneas de pensamiento. Entre estas apuestas destaca su colección “Casandra”, orientada a estudios sobre la mujer.

Escobar ha sido presidente del Gremio de Editores de Castilla y León (2020–2025) y del Gremio de Libreros de León durante doce años (2000–2021), etapas en las que impulsó iniciativas colectivas y un diálogo constante con instituciones y creadores.

Ha promovido doce ediciones de la Feria del Libro de León, cinco de la Feria de Editores FEE, otras tantas del Festival Internacional Palabra y ha colaborado activamente con el Premio Leteo, la Fundación Monteleón, el Ayuntamiento de León y el Instituto Leonés de Cultura (ICL). Su labor ha contribuido a dinamizar la agenda cultural y a fortalecer la proyección de autores y editoriales del territorio.

Desde 2023 dirige Factor Espacio San Feliz, en San Feliz de Torío, un centro cultural por el que han pasado escritores de primer nivel nacional e internacional y que suma ya más de 200 actividades literarias, artísticas y musicales.

Un editor con alma musical

Antes de convertirse en uno de los nombres clave de la cultura escrita en León, Escobar formó parte del mítico grupo Los Flechazos, creado junto a Álex Cooper, con el que llevó el nombre de León por varias ciudades europeas.

Actualmente integra Los Modernos, un proyecto musical que combina pop y literatura y que ha desarrollado una original 'Ópera Pop' inspirada en La Divina Comedia de Dante, elogiada por la crítica especializada.

El nombramiento como Leonés del Año 2025 reconoce no solo su aportación como editor y librero, sino su papel vertebrador en la vida cultural de la provincia: un profesional que ha tendido puentes entre disciplinas, instituciones y generaciones, y que ha colocado la literatura en el centro del debate creativo.

El galardón también pone en valor su visión cosmopolita y su defensa de la cultura como herramienta de transformación social, un compromiso que ha situado a León en el mapa cultural español e internacional. EFE

