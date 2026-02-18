Fundos afronta la “completa transformación” de la Casa Botines para convertir el edificio en “el gran referente museístico en torno a Gaudí”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), José María Viejo, presentó hoy en Valladolid el Plan Especial de Renovación del Museo Casa Botines Gaudí, con sede en León, que tras una inversión cercana a los 8 millones de euros busca “consolidarse como una referencia internacional en el ámbito de la investigación, la conservación y la divulgación del patrimonio Gaudí”. La iniciativa, explicó, “no es un proyecto local, sino de vocación universal, que hunde claramente sus raíces en Castilla y León”.

El principal reto pasa por “transformar completamente el edificio para adecuar la infraestructura del mismo al uso museístico actual y convertir la Casa Botines en el gran referente museístico en torno a Gaudí”, que a su juicio es “una de las grandes marcas culturales de la historia”. “Gaudí tiene siete obras patrimonio de la humanidad, Según Turespaña es una de las cinco grandes marcas turísticas que tiene España; por dar un dato, es el principal motivo por el cual los japoneses visitan nuestro país. Contar con dos edificios en Castilla y León es una gran oportunidad para conectar la Comunidad con una de las marcas culturales más internacionales y más potentes que tiene España en todo el mundo”, resumió.

En declaraciones recogidas por Ical, Viejo explicó que la Casa Botines reabrió sus puertas como Museo en 2019, sobre el edificio preexistente de oficinas de la antigua sede de Caja España. “El edificio no tenía las condiciones adecuadas para albergar un museo: humedad, temperatura constante, instalación eléctrica, equipamientos… Esta intervención viene a subsanar esas deficiencias, a dotar al edificio, que tiene siete plantas, de las mejores condiciones posibles para el uso museístico”, resumió.

En su intervención, expuso que en los últimos años la Fundación ha adquirido “importantes colecciones”, entre ellas la colección privada más importante de piezas originales de Gaudí, que se incorporan a la nueva exposición permanente, y también se han podido recuperar los muebles, los enseres, la documentación, las obras de arte que decoraban las estancias de la Casa Botines en el siglo XIX. Todo ello formará parte de la “renovación museográfica absoluta que está liderando Jesús Moreno, el museógrafo de cabecera del Museo del Prado o de la Galería de Colecciones Reales”.

En el nuevo proyecto, el Museo cuenta con dos plantas dedicadas a la exposición permanente, que explican la historia del edificio y de las familias que lo habitaron, también las peculiaridades constructivas y los distintos planos de significado simbólico. Hay también una nueva sala de exposiciones temporales con más de 800 metros cuadrados, dotada con las mejores condiciones para albergar exposiciones itinerantes de primer nivel, producidas por el propio Museo y que itineran por todo Castilla y León. La zona de entrada está concebida como una gran ágora pública, que permite disfrutar de la primera planta totalmente exenta que construye Gaudí, y además se brindarán nuevos servicios al visitante, como la sala de mediación, biblioteca o salas para investigadores. Asimismo, la bajo cubierta se va a transformar en un espacio para una experiencia inmersiva y el semisótano albergará un gran espacio cultural con auditorio, restaurante y otros servicios al visitante.

Un revolucionario

Inquirido sobre el por qué de la magia que envuelve el legado del arquitecto catalán cien años después de su muerte, Viejo explicó que Antoni Gaudí fue “uno de los grandes genios de la arquitectura y del diseño de todos los tiempos, pero sobre todo fue un revolucionario”. “Cien años después de su muerte, su arquitectura sigue siendo revolucionaria y fascinante, sigue inspirando decenas de proyectos de investigación y tesis doctorales, y sus edificios crecen en visitantes”, relató.

En ese sentido, apuntó que, si bien tiene “una dimensión cultural fascinante”, también es preciso tener en cuenta su “dimensión espiritual”. Así, comentó que el papa Francisco le declaró venerable, el paso previo a la beatificación, “algo que es posible que se produzca en los próximos meses”. “Él decía que, para hacer las cosas bien, primero es necesario el amor y luego la técnica. Todos sus edificios son precisamente una lección de amor: por la humanidad, por su trabajo, por el territorio, por la historia... y desde luego son una lección imbatible de técnica. 150 años después de su construcción, sus edificios cumplen los requisitos de sostenibilidad de la arquitectura doméstica actual, algo realmente asombroso”, valoró.

Además, fue claro al afirmar que “nos queda aún mucho por conocer y por descubrir sobre Gaudí. Por eso todos los años hay decenas de cursos de verano y congresos internacionales, se publican decenas de monografías, biografías y ensayos. Realmente es un autor inagotable y es un arquitecto que no solo construyó en Cataluña, sino también en Castilla y León, en Cantabria o en Baleares. Es un creador que representa una de las grandes aportaciones de España a la arquitectura universal”, remachó.

Entre otras autoridades, también asistió a la presentación de proyecto el exsecretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, que aplaudió que este proyecto ponga en valor “una figura universal” y que lo haga “desde un espacio que territorialmente no es el que habitualmente se le asigna, que es Cataluña”. “Esa mirada desde Castilla y León le da a la figura de Gaudí un empaque y una naturaleza muy distinta a la que habitualmente tiene”, señaló.

A su juicio, se trata de “un proyecto muy especial y muy singular” en el que “la colaboración público-privada pone de manifiesto que la cultura no solamente es una responsabilidad de las administraciones, sino que es también una responsabilidad de la sociedad civil, que tiene que tener un empuje, una energía y una capacidad decisoria en todo lo que tiene que ver con la proyección de la cultura”.