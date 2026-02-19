Fundos afronta la gran transformación de Botines

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), José María Viejo, presentó ayer en Valladolid el Plan Especial de Renovación del Museo Casa Botines Gaudí, con sede en León, que tras una inversión cercana a los 8 millones de euros hasta 2028 busca «consolidarse como una referencia internacional en el ámbito de la investigación, la conservación y la divulgación del patrimonio Gaudí». La iniciativa, explicó, «no es un proyecto local, sino de vocación universal, que hunde claramente sus raíces en Castilla y León».

El principal reto pasa por «transformar completamente el edificio para adecuar la infraestructura del mismo al uso museístico actual y convertir la Casa Botines en el gran referente museístico en torno a Gaudí», que a su juicio es «una de las grandes marcas culturales de la historia». «Gaudí tiene siete obras patrimonio de la humanidad, Según Turespaña es una de las cinco grandes marcas turísticas que tiene España; por dar un dato, es el principal motivo por el cual los japoneses visitan nuestro país. Contar con dos edificios en Castilla y León es una gran oportunidad para conectar la Comunidad con una de las marcas culturales más internacionales y más potentes que tiene España en todo el mundo», resumió.

En declaraciones recogidas por Ical, Viejo explicó que la Casa Botines reabrió sus puertas como Museo en 2019, sobre el edificio preexistente de oficinas de la antigua sede de Caja España. «El edificio no tenía las condiciones adecuadas para albergar un museo: humedad, temperatura constante, instalación eléctrica, equipamientos… Esta intervención viene a subsanar esas deficiencias, a dotar al edificio, que tiene siete plantas, de las mejores condiciones posibles para el uso museístico», resumió.

En su intervención, expuso que en los últimos años la Fundación ha adquirido «importantes colecciones», entre ellas la colección privada más importante de piezas originales de Gaudí, que se incorporan a la nueva exposición permanente, y también se han podido recuperar los muebles, los enseres, la documentación, las obras de arte que decoraban las estancias de la Casa Botines en el siglo XIX. Todo ello formará parte de la «renovación museográfica absoluta que está liderando Jesús Moreno, el museógrafo de cabecera del Museo del Prado o de la Galería de Colecciones Reales».

En el nuevo proyecto, el Museo cuenta con dos plantas dedicadas a la exposición permanente, que explican la historia del edificio y de las familias que lo habitaron, también las peculiaridades constructivas y los distintos planos de significado simbólico. Hay también una nueva sala de exposiciones temporales con más de 800 metros cuadrados, dotada con las mejores condiciones para albergar exposiciones, entre otras mejores.