La melodía de Jonás Mata

La música es un arte y las personas que la realizan unos artistas. Dentro de la música hay y existen varios tipos. Entre los más conocidos están el reggaeton, que sigue manteniéndose como la primera opción, el pop, que sigue siendo uno de los tipos de música más escuchados o el Hip-Hop que también triunfa. Todas ellas tienen algo en común: la melodía. Bandas sonoras en películas o series, canciones para discos o simplemente bases para rapear, esta composición aparece en prácticamente la totalidad de la música, salvo cuando se canta 'a capela'. Esta melodía tiene compositores por detrás que son los responsables de que suene de una forma o de otra y que la eligen en base a lo que se les pide. En este ámbito hay un leonés que comienza a rugir.

Jonás es un chico de 20 años que estudia Comercio Internacional en la Universidad de León. Además de afrontar los estudios, que ya es costoso y requiere su tiempo, lo compagina con su gran pasión: la composición de melodías. Así es, el componer bases musicales es el gran reto y a la vez el gran sueño de Jonás que, gracias a su esfuerzo, ha comenzado a generar sus frutos. Este jóven compositor fue la persona elegida por Toño Benavides, un ilustrador y dibujante también leonés. Jonás tuvo el reto de crear melodías para varios cuadros acerca de la mitología, que era el tema principal.

Un trabajo no solo musical

«Para hacer la melodía me baso en dos cosas. En el caso de Toño me fije en lo que me transmiten. Dependen del cuadro me pueden transmitir amor o terror. ‘La Vieja del Monte’ que a mi me parece que tiene una cara muy amable pues le hago una melodía muy amable. Luego me baso en lo que viene siendo la historia del personaje de la mitología. En el caso de ‘La Vieja del Monte’ que está haciendo panes para la gente de los pueblos y eso me transmite amabilidad, amor», explica el compositor.

Cada melodía es un mundo, las tienes más sencillas y también más complicadas. «Para mi los más complicados son los que tienen una carga histórica mayor porque tienes que representar varias cosas», comenta Jonás.

Si se tuviera que realizar una melodía por y para León, el jóven artista tendría claro por dónde tiraría su composición. «Yo tiraría por algo más tranquilo que épico porque veo que León se disfruta con la vista. Reflejaría la grandeza de los edificios, pero con una melodía más tranquila y no tan épica», agrega Jonás.

Como toda profesión tiene su complicación, pero en este mundo, la dificultad se multiplica, pero Jonás tiene claro sus objetivos y el camino para poder lograrlos. «A mí lo que más me gustaría es acabar componiendo melodía para películas o videojuegos. Joe Hisaishi, el creador de la banda sonora de ‘El Castillo Ambulante’ es mi referente y me gustaría poder llegar a hacer ese tipo de trabajos, pero depende de las colaboraciones que se vayan dando», finaliza el artista.

