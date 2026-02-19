León acogerá el primer festival de música cofrade de España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se convertirá el próximo 28 de febrero de 2026 en el epicentro de la música cofrade con la celebración de Al Brazo y al Hombro Fest, un evento inédito en el norte del país que reunirá a miles de cofrades llegados de distintos puntos de España.

El festival, que se celebrará en la Plaza de Toros de León, nace con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente que va más allá de un concierto tradicional. Durante más de diez horas, el público podrá disfrutar de música cofrade en directo, un ambiente propio de la Semana Santa, incienso, estands especializados y espacios de convivencia entre cofrades.

La organización corre a cargo de "Al Brazo y al Hombro", en colaboración con la productora Déjame Pensar, responsable de grandes eventos musicales de ámbito nacional como el Festival Monoloco, que ha congregado a más de 16.000 personas en ediciones anteriores.

El cartel estará formado por bandas procedentes de distintos puntos de Castilla y León, Galicia y Andalucía, configurando una programación diversa y de alto nivel musical.

Desde la organización destacan que Al Brazo y al Hombro Fest "no es solo un festival, sino una experiencia cofrade pensada para quienes viven la música con pasión y respeto", y subrayan la importancia de que León acoja un evento de estas características, reforzando su papel como referente cultural y cofrade a nivel nacional.