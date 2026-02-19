León acogerá el 28 de febrero el primer festival de música cofrade del norte de España

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

León se convertirá el próximo sábado, 28 de febrero, en el epicentro de la música cofrade con la celebración de ‘Al brazo y al hombro fest’, un evento inédito en el norte del país que reunirá a miles de cofrades llegados de diferentes puntos de España.

El festival, que se celebrará en la Plaza de Toros de la capital leonesa, busca ofrecer “una experiencia diferente y que va más allá de un concierto tradicional”, de forma que, durante diez horas, el público podrá disfrutar de “música cofrade en directo, ambiente propio de Semana Santa, incienso, expositores especializados y espacios de convivencia entre cofrades”.

El cartel de las actuaciones estará conformado por bandas procedentes de diferentes puntos de Castilla y León, Galicia y Andalucía, que configurarán una programación “diversa y de alto nivel musical”.

La organización de la cita corre a cargo de Al brazo y al hombro, en colaboración con la productora Déjame Pensar, responsable de eventos musicales como el Monoloco Fest, que ha congregrado a más de 16.000 personas en ediciones anteriores.

Desde la organización destacaron que ‘Al brazo y al hombro fest’ “no es solo un festival”, sino “una experiencia cofrade pensada para quienes viven la música con pasión y respeto”, al tiempo que subrayaron la importancia de que “León acoja un evento de estas características” lo que “refuerza su papel como referente cultural y cofrade a nivel nacional”.