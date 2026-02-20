El Musac trae en otoño a Pistoletto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León presenta su programación expositiva para 2026, un recorrido a través de cinco exposiciones que sitúa a la Colección Musac en el centro del discurso expositivo y la conecta con algunas de las voces más relevantes del arte contemporáneo nacional e internacional, con exposiciones individuales de Michelangelo Pistoletto, Carlos León y Ana Laura Aláez.

Colección, emoción e historia conforman la programación 2026 en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. El estudio y difusión de la Colección Musac se consolida como eje vertebrador de la programación con ¿No hay nada como el hogar?» y «Casi sistemas», exposiciones que podrán visitarse a partir del 28 de febrero y 6 de junio respectivamente. Dos muestras individuales de artistas de referencia en el panorama artístico nacional como el pintor Carlos León (Ceuta, 1948) y la artista multidisciplinar Ana Laura Álaez (Bilbao, 1964) definen la temporada de verano. El año culminará, a partir de noviembre, con una gran exposición del fundador del movimiento povera Michelangelo Pistoletto (Biella, Italia, 1933), uno de los grandes referentes a la hora de entender el arte de la segunda mitad del siglo XX.

También junio, una exposición reivindicará la figura de Carlos León, uno de los pintores más destacados de su generación en España, referente de numerosos artistas posteriores, en un momento de reevaluación de su obra. Con el título de «Lugar del elogio», una investigación liderada por el crítico y comisario Fernando Castro Flórez permitirá revisar las obras más importantes realizadas por este creador en las últimas décadas, desde sus impresionantes jardines hasta las últimas creaciones. La muestra se enmarca en la línea de programación que visibiliza y analiza a artistas españoles dedicados a la pintura de manera primordial.

Completa la programación estival la reinterpretación de una de las obras más monumentales de la Colección MUSAC: «Pabellón de escultura» (2008) de Ana Laura Aláez, que cuenta con la colaboración de la propia artista para adaptarla al singular espacio de la sala 6 del museo. Concebida para la exposición individual de la artista que, bajo el mismo título, tuvo lugar en 2008 en MUSAC, la obra reflexiona sobre la esencia formal como manifestación artística, en la que convergen las disciplinas de la escultura y la arquitectura a través del vacío.

La programación de 2026 se completará a partir de noviembre con una gran exposición de Michelangelo Pistoletto (Biella, Italia, 1933), uno de los grandes referentes del arte contemporáneo en la segunda mitad del siglo XX. Pistoletto es protagonista e impulsor del arte povera, movimiento desarrollado en Italia durante los años 60, cuya influencia ha traspasado fronteras físicas y temporales.