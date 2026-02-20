Olveira trae a la Casona su novela 'La h y la h de esta h'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casona de San Feliz acoge hoy a las 19.00 horas la presentación de la novela de Manuel Olveira La h y La h de esta h, que correrá a cargo del poeta, ensayista y etnógrafo José Luis Puerto. Con la presencia del autor, Manuel Olveira, señalarán algunos de los rasgos más sobresalientes de un libro tan extenso y poliédrico que escapa a la concepción convencional de novela. También se proyectará el vídeo Con todo el tiempo del mundo (2026). La conversación se completa con Olveira, el artista Javier Codesal, Puerto y el editor Héctor Escobar.

Con un estilo muy suelto y poético y con citas históricas y literarias, películas, sueños y experimentos formales, el escritor nos guía de la mano de la voz interior de alguien que camina después de haberlo perdido todo (su lugar, su pueblo, su familia y su propio nombre), insistiendo en hacer memoria, por mucho que tropiece y caiga, de las múltiples vidas subalternas que se resumen en su vida. La h omnipresente en las 570 páginas del libro se concibe como un «macgufin» o un «aquelo» de sentido abierto, poliédrico y escurridizo donde las historias, los ancestros y las migraciones se unen a través de canciones, relatos, danzas y torbellinos de la memoria individual y de clase.

La analogía entre la vida y la escritura y la imagen del río es una figura clásica que convoca el ir y venir de la memoria.