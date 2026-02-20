De la guerra que nadie ganó a 'La isla de Garibaldi'

Escribir no se acaba nunca. Es como correr en círculo. Ayer, Cristina Fanjul, escribió por la mañana, por la tarde y ya sobre las 19.30 horas habló de su libro. Y otra vez el círculo: habló de su libro en su periódico (dijo con humor: "Soy lo que soy gracias a mis padres, a Dios y al Diario de León"), en concreto en el Club de Prensa de Diario de León, que era jugar en casa, junto a Joaquín Torné, director de este periódico, y Héctor Escobar, editor de Eolas, escudería editorial en la que sale La isla de Garibaldi, la novela en cuestión que saca a Fanjul del periodismo, pero sin conflicto, porque es ida y vuelta y mantener el hilo transmisor de todo: contar historias. Llenó el club de gente amiga y sus lectores y explicó pormenores de su primera incursión en la ficción. Y hoy escribirá por la mañana, volverá a lo literario en ese rato que los mortales duermen la siesta y escribirá cosas suyas, y ya lo que mañana se leerá en este periódico tendrá su trabajo.

Destacó Joaquín Torné la faceta periodística de Cristina Fanjul desde la versatilidad de las diferentes tareas en la redacción y en diferentes secciones. Esa valía la corroboró Héctor Escobar hablando del «arrojo de una persona que no se calla porque cree en la justicia». También se habló de Don Vito. Pero ayer era la hora de La isla de Garibaldi. «Cuando empecé esta novela estaba escribiendo Don Vito. La isla de Garibaldi fue como el sitio de mi recreo. Ese momento para dejar de lado lo arduo del otro libro. Realmente, antes de que apareciera esta historia, yo quería relatar el Expediente Picasso. Los personajes fueron cogiendo fuerza y abarcó el tiempo de la guerra de Marruecos, la Guerra Civil y nuestros días. Quise explicar que todo el mundo perdió en la guerra. Y el libro reivindica que todos tenemos derecho a tener miedo, a equivocarnos», añadió.

Prosiguió asi el círculo de la escritura con La isla de Garibaldi, varias historias que transitan por la historia de España. Al final, la escritura y la vida. Esos personajes que, en este caso, cobran vida para ser familia.