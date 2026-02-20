Urraca I ya reina en San Isidoro

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La reina Urraca I de León es una de las figuras más representativas de la ciudad. Este 2026 se cumplen 900 años de su fallecimiento y, el Museo de San Isidoro ha querido homenajear a la reina con una exposición temporal dirigida de forma exclusiva a la imagen de Urraca I. Desde hoy hasta el próximo 30 de junio, los visitantes que entren al museo tendrán una sala extra donde poder disfrutar de la historia, vista de cerca, de la reina Urraca.

El museo, de esta forma, quiere engrandecer, todavía más, la figura de la que es la primera reina de pleno derecho que hubo en España y en Europa. Además, en este mismo museo se puede encontrar la tumba donde descansa en paz la emperatriz. Durante la presentación han intervenido personalidades como Luis García Gutiérrez, abad de la Real Colegiata de San Isidoro; Raquel Jaén González, directora del Museo de San Isidoro; Ángela Álvarez Bartolomé, HR Manager de HP SCDS y la escritora y periodista Isabel San Sebastián que también es la madrina de la inauguración de la exposición.

Todos los interventores han querido agradecer el esfuerzo realizado para conseguir que la exposición salga adelante. «Esta exposición refuerza su relevancia, además de que estamos también en el lugar, donde posiblemente nació», comentó Raquel Jaén acerca de la importancia de la figura de la reina. «Se cuenta la historia de nuestra reina de una forma muy gráfica, con un 'storytelling' que, además, es la primera vez que se hace una representación de este tipo en nuestra ciudad», finalizó la directora del Museo de San Isidoro.

La inauguración ha contado con la presencia de Isabel San Sebastián, quién ha participado en la presentación como la madrina de la exposición. «Pocos lugares en el mundo tienen concentrado tanto poder femenino junto. Fue un honor y un gran descubrimiento conocer a Urraca para escribir esa novela, con la cual ya he vendido más de 60.000 ejemplares y que me produce una satisfacción enorme y con la que sigo dejando claro que es una grandísima reina. Fue la primera soberana de pleno derecho que hubo en España y en Europa», agregó Isabel durante su intervención en la presentación de la exposición dirigida a Urraca I.

la exposición

En la nueva sala habilitada para exponer la vida de la emperatriz se puede encontrar al inicio una representación gráfica única en León, donde, a través de un vídeo animado de cuatro minutos se explica la vida de Urraca I desde su nacimiento hasta su muerte. Este ‘storytelling’ es único en la ciudad de León y una «novedad para los visitantes».

Pero la exposición no queda únicamente aquí ni mucho menos, ya que la sala habilitada cuenta con diferentes objetos de valor como son las monedas que usaban en ese momento en el Reino de León, documentos de Urraca I guardados y cuidados para disfrutar al máximo o diferentes libros de épocas muy antiguas que están presentables de forma prácticamente perfecta. Todo ello bajo el nombre de ‘La Biblioteca Imposible en León’.

SAN ISIDORO

El Museo de San Isidoro quiere celebrar al máximo y exprimir este 2026. Esto debido al 900 aniversario de la muerte de Urraca I de León, la primera reina de España y Europa de pleno derecho. Su cuerpo descansa en las entrañas del museo y, su historia, se puede ver durante el recorrido por el mismo, además de por la nueva exposición inaugurada. De momento hasta el 30 de junio van a tener esta sala extra, donde poder poner en valor, todavía más si cabe, el legado y reinado de la emperatriz. A partir de esta fecha, desde el museo les gustaría poder contar con mayor tiempo, pero eso ya no solo depende de ellos.

Lo que está claro es que el museo está realizando un trabajo de campo sobre Urraca I, dándola a conocer a todo el mundo de una forma cercana y a través de exposiciones extra como esta que se presentó en el día de ayer y que seguro, no será la única que habrá durante el 900 aniversario porque la historia, está para contarla.