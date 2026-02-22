'La maestra', un teatro de títeres para los pequeños

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Programación de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León continúa este domingo 22 de febrero con la puesta en escena de ‘La maestra’, una idea original de Miren Larrea que sube al escenario la Compañía Anita Maravillas. Un espectáculo dentro de la programación familiar dirigido a niños y niñas a partir de 6 años que se repetirá el lunes 23 para el público escolar.

Bajo la dirección de Iván Alonso y la dirección artística y técnica de Ion Chávez, Miren Larrea, Maren Basterretxea y Valetina Raposo son los encargados de dar vida a los títeres de ‘La maestra’, una historia sobre el intento loco de ser libre y feliz. A través de esta historia, viajan las palabras de aquellas valientes maestras y nos susurran al oído que la primera condición para ser libre es intentarlo. ‘La maestra’ ha sido galardonada con el Premio FETEN al mejor espacio escénico.

La función del domingo 22 de febrero, enmarcada además en el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea, está incluida en el abono familiar y comenzará a las 18:00 horas. El precio de las entradas es de 6 euros, y se pueden adquirir tanto en la aplicación oficial como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y también estarán disponibles para comprar en taquilla dos horas antes del inicio de la función.

Sinopsis

La maestra es valiente, hábil y simpática. Cree en las capacidades de los niños y las niñas, en las de todos y todas. La maestra y su pequeña clase han construido juntos una hermosa escuela, una escuela en el bosque con cabida para todos los animales. La palabra más querida por nuestra maestra es la libertad, por lo que quiere que su clase crezca libremente.

Desgraciadamente, los mayores comienzan una guerra que obligará a nuestros protagonistas a dejar atrás su soñada escuela, una escuela construida desde el amor y el cuidado mutuo.

la compañía

Anita Maravillas es una compañía dedicada al teatro de títeres, con una larga formación e investigación desde sus inicios en Barcelona y espectáculos producidos en el País Vasco, donde tienen estrecha relación.

«Este espectáculo estimula el pensamiento y la reflexión de los niños y niñas», aseguran desde la obra