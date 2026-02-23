Estreno en los cines de León del documental EXP 95/36 Columna Minera

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La historia que podría haber hecho fracasar el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 llega a los cines en Barcelona de la mano del cineasta Jesús Garrido y con la colaboración del Exmagistrado Baltasar Garzón y la Exministra de Justicia Dolores Delgado.

El Documental estará presente a partir del próximo 24 de febrero y simultáneamente, en los cines de: Odeon Alicante, Odeon Bahía plaza (Cádiz), Odeon Ballonti (Portugalete), Odeon Burgos, Odeon Cuenca, Odeon Girona, Odeon León, Odeon Narón (A Coruña), Odeon Vilanova (Barcelona).

El documental Exp. 95/36 Columna Minera, dirigido por el cineasta Jesús Garrido, Andaluz de Pilas (Sevilla) y afincado en Utrera (Sevilla), autor de entre otros trabajos «UGT Sevilla, 44 años de historia» y «Caracoles» fue estrenado el pasado mes de diciembre en Sevilla y Madrid, cuenta con los testimonios de personajes fundamentales en la historia de la memoria democrática de nuestro país, como el Juez Baltasar Garzón y Dolores Delgado, Exministra y en la actualidad fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado.

El documental reconstruye la historia a través de los testimonios de familiares víctimas, historiadores como José María García Márquez y José Juan de Paz y el antropólogo Andrés Fernández, así como del representante de la Federación Andaluza de Asociaciones Memorialistas Esteban Garrido.

Con este trabajo, inspirado en la novela de Rafael Adamuz «LA MEMORIA VARADA», Jesús Garrido ha querido «mostrar que el dolor se hereda y las heridas que no se cierran sangran, y que para que estas heridas sanen es necesario una reparación justa para las familias y, para conjunto de la sociedad, se hace necesario un enfoque didáctico dentro del ámbito educativo, por ello es el momento que los protagonistas, las víctimas, tengan voz propia y escuchar todo lo que tienen que decir, estamos en unos momentos en los que la memoria se quiere silenciar desde muchos lugares e instituciones y por eso, es tan importante que se conozca que a este grupo de hombres les arrebataron la vida por defender la libertad y la democracia de este país, y que sus familias lo siguen sufriendo». EXP. 95/36 Columna Minera pasó con éxito por la 51º Edición del Festival Iberoamericano de Cine de Huelva (2025) y ha sido premio al mejor documental en el Festival Internacional de cine Latino de Uruguay 2025.

Ha contado con el patrocinio de la Diputación de Sevilla, Atalaya Mining, SGAE, Andalucía Film Commission, Pábilo Editorial y ayuntamientos de la cuenca minera y del Andévalo onubenses como San Juan del Puerto, Valverde del Camino, El Campillo, Minas de Riotinto, Nerva, Campofrío y Cala, y los sevillanos de Camas y la Rinconada.