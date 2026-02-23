Molan los 2000 conquista León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Palacio de Congresos de León se convirtió este fin de semana en el testigo privilegiado de un fenómeno que trasciende la cronología musical para instalarse en los dominios de la memoria colectiva. La escala inaugural de la gira Molan los 2000 en este 2026 no solo cumplió con las expectativas más ambiciosas, sino que las desbordó al colgar el cartel de «no hay billetes», congregando a casi 5.000 asistentes en una comunión rítmica que ya se adivina histórica. Bajo la estructura del recinto leonés, la nostalgia dejó de ser un ejercicio de melancolía para convertirse en una fuerza cinética arrolladora, demostrando que el pulso del electrolatino y los sonidos urbanos que definieron el cambio de milenio conservan una vigencia inmarcesible, ajena al desgaste del paso de las décadas.

La velada se articuló como un tapiz sonoro donde las figuras de Fuego, Xriz, José de Rico, Jay Santos, Dr. Bellido y Buxxi oficiaron de maestros de ceremonias ante una audiencia entregada al rito del baile. La sucesión de himnos generacionales sobre el escenario no fue un simple inventario de éxitos, sino un recorrido dinámico perfectamente ejecutado que mantuvo la intensidad en un ascenso constante. Cada acorde y cada estribillo actuaron como un resorte en la biografía sentimental de los asistentes, quienes convirtieron el recinto en una marea humana infinita, ratificando que la propuesta artística de este tour posee la extraña virtud de hermanar a distintas generaciones bajo un mismo código de celebración absoluta.

Más allá del fervor interpretativo, esta edición ha marcado un punto de inflexión en la arquitectura del espectáculo, huyendo del mero «revival» para abrazar una modernidad técnica de primer nivel. El despliegue de producción técnica y artística ha supuesto un salto cualitativo, elevando el evento a los estándares de las grandes giras internacionales. La implementación de pantallas LED de gran formato, junto a una iluminación diseñada con precisión y un sonido de fidelidad absoluta, permitió que la experiencia fuera totalizadora. La escenografía, dotada de una realización audiovisual vanguardista, envolvió a los artistas en una atmósfera de sofisticación que dialogó a la perfección con el carácter lúdico de la cita.

El éxito incontestable de esta convocatoria en León, fundamentado en un sold out rotundo días antes de la apertura de puertas, sitúa a la ciudad como el prólogo ideal para una ambiciosa expedición sonora que no entiende de fronteras. Tras este triunfo, la caravana de Molan los 2000 proyectará su estela en ciudades como Gijón el 21 de marzo, Pontevedra el 1 de mayo, Valladolid el 2 de mayo, Gran Canaria el 12 de junio y Granada el 26 de junio. La magnitud del proyecto cruzará el océano para conquistar el Movistar Arena de Bogotá el 10 de julio, continuando su periplo hasta su regreso a tierras gallegas para la clausura final en Lugo el 14 de noviembre.

La organización ha querido dejar constancia de su gratitud ante la respuesta excepcional del público leonés y la profesionalidad de los equipos técnicos involucrados, cuya labor fue el cimiento sobre el cual se edificó este triunfo. Con este balance, Molan los 2000 no solo se consolida como una cita ineludible del calendario cultural, sino que reafirma su capacidad para convertir el eco del pasado en un presente efervescente, reclamando su lugar en la narrativa del pop contemporáneo.

