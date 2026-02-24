El Quijote, el Lazarillo de Tormes y las lentejas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Eloy Santos Aguirre, de L’Alcora (Castellón), con el microrrelato ‘Las lentejas picaras’; Vanesa Garrido Oter, de Madrid con ‘Herencia’ y Manuel Vázquez Mourazos, de Melide (A Coruña) con ‘La medida exacta’, se han llevado el primero, segundo y tercer premio, respectivamente, en el XIII Concurso de Microrrelatos Lenteja de Tierra de Campos. Un concurso que ha superado las expectativas con más de 900 microrrelatos presentados ante el jurado. Un jurado compuesto por los periodistas David García Iglesias, Jose Ignacio Foces Fil, Martina Carrión Martín y por el escritor Máximo Hermano Barrios.

‘El nivel de participación de esta edición ha superado todas nuestras expectativas, el número de microrrelatos inscritos ha sido de 931. La participación es la práctica totalidad de la geografía nacional. Estamos muy satisfechos con el impulso que está tomando este concurso, que ya lleva trece años funcionando’, ha declarado José Andrés García Moro, presidente de la IGP Lenteja Tierra de Campos. El concurso, organizado por el Consejo Regulador de la IGP Lenteja de Tierra de Campos, tiene como objetivo fomentar la cultura gastronómica y el conocimiento de esta Lenteja de excelente calidad que está incluida entre los productos agroalimentarios de Castilla y León.

Eloy Santos ha sido la persona ganadora y la que podrá disfrutar los 300€ y el lote de productos que se ha llevado gracias a su microrrelato titulado ‘Las lentejas pícaras’, donde mezcla las obras de ‘El Quijote’ y ‘El Lazarillo de Tormes’ con las lentejas. «Me suelo presentar a todos los concursos de relatos cortos. No esperaba que tanta gente se presentara, pero es un orgullo ganar. En el relato lo que quise hacer es mezclar las obras de ‘El Quijote’, ‘El Lazarillo de Tormes’ con las lentejas, que era el tema a llevar en dicho texto», comenta Eloy, ganador del concurso.

Este tipo de concursos permiten mostrar las habilidades a muchas personas que, en su día a día no enseñar porque su trabajo no lo permite o porque tampoco tienen forma de expresarse de esta manera. Por ello, permiten ese extra para la cultura que viene bien de cara a mantener esos eventos culturales que permiten enriquecer a la población de relatos culturales sobre cosas tan simples como las lentejas.