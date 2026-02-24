'Martes culturales' llega a su fin con una mesa redonda

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La presente edición de los Martes Culturales de Secot León finaliza este martes 24 de febrero con la mesa redonda que llevará por título ‘El folclore’. Al igual que las otras tres sesiones anteriores se desarrollará en la sala Región del Instituto Leonés de Cultura (ILC) a partir de las 19:30 horas, siendo la entrada libre hasta completar el aforo. La mesa redonda contará con la participación de José Luis Puerto, etnógrafo y licenciado en Filología, y Jesús Sanjosé, miembro del grupo musical ‘La Braña’. En su intervención, José Luis Puerto hablará sobre diversos aspectos relacionados con las culturas tradicionales campesinas leonesas, como sus creencias, tradiciones orales, celebraciones, ritos de paso, ritos laborales, santuarios y ermitas e indumentarias. Por su parte, Jesús Sanjosé se centrará en la canción tradicional leonesa y combinará una presentación teórica con algunas interpretaciones en directo. Asimismo, analizará el estado actual en que se encuentra la canción tradicional y qué se puede hacer por su mantenimiento, disfrute y puesta en valor. Para desarrollar sus Martes Culturales Secot León cuenta con la colaboración del Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León