Benavente (Zamora), Premio CYL con el toro enmaromado

El Ayuntamiento de Benavente (Zamora) fue reconocido con el Premio Castilla y León de Tauromaquia en su edición correspondiente a 2025. El jurado acordó, por unanimidad, conceder este galardón al Consistorio, «organizador e impulsor de la Fiesta del Toro Enmaromado, referente de la tauromaquia rural tradicional y de una modalidad tan singular de los festejos taurinos como los toros de cuerda».

El jurado «ha valorado el compromiso del consistorio por mantener viva esta antigua fiesta conservando su esencia sin dejar de adaptarla al contexto y a las necesidades actuales, conciliando su legado tradicional con la promoción turística y la puesta en valor del patrimonio histórico y natural del municipio, y convirtiéndola en un espacio de encuentro intergeneracional y de transmisión de la cultura taurina a los más jóvenes».

Asimismo, destacó que el Toro Enmaromado de Benavente, declarado en 1991 Fiesta de Interés Turístico Regional, tiene una antigüedad que se remonta, «como mínimo, al siglo XVII y cuenta con un reconocimiento nacional e internacional». Esta celebración «encarna las raíces más genuinas de la tauromaquia popular, que a veces no cuenta con la visibilidad que merece al ser eclipsada por las grandes ferias». El jurado «hace extensivo el galardón al conjunto de los vecinos de Benavente por su activa implicación en el festejo a través de las peñas, el voluntariado y el tejido asociativo, lo que representa un ejemplo modélico de participación y cohesión social».

Formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la tauromaquia, el jurado ha estado integrado por Pedro Gutiérrez «El Niño de la Capea», torero y ganadero, galardonado con el Premio Castilla y León de Tauromaquia en 2022; Marta Pérez, cirujana taurina, que lo obtuvo en 2023; la alcaldesa de Fuentes de Oñoro (Salamanca), Laura Vicente; Íñigo Gamazo, ganadero de Raso de Portillo, explotación premiada en 2024; Marta Elena Alonso, catedrática de Producción Animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León y Premio de Estudio e Investigación Científica sobre Tauromaquia en Castilla y León 2023, y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

Fue en 2022 cuando este galardón taurino se incorporó como nueva modalidad de los Premios Castilla y León. Con anterioridad, y desde 2015, se concedía anualmente el Premio Tauromaquia de Castilla y León. Los galardonados han sido: Santiago Martín Sánchez, en 2015; Víctor Barrio, en 2016; la Ganadería Montalvo, en 2017; los Encierros de Cuéllar, en 2018; la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, en 2019; Andrés Mazariegos Vázquez, en 2020; el Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo, en 2021, Pedro Gutiérrez Moya, , en 2022; Marta Pérez López, en 2023 y la Ganadería Raso de Portillo, en 2024.