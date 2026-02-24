El 'Punto Mágico' de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Colegio de Arquitectos presentó el llamado Mirador del Arte de la ciudad de León. Esta ubicación, que se encuentra entre la calle Ancha y la esquina de la calle de La Rúa, concentra en apenas 200 metros hasta un total de 12 edificios emblemáticos de la ciudad con un total de 2.000 años de historia.

«La idea es poner a León en una buena posición de cara a poder ser nombrado Patrimonio de la Humanidad», comentan desde el colectivo que, con este punto, hacen que León tenga otro aliciante turístico más de cara a atraer visitantes a futuro, ya que la zona seleccionada está ahora en obras. Un total de 12 edificios se pueden vislumbrar desde esa zona con un simple giro de 360 grados, algo que no tiene nadie a nivel mundial, solo Roma cuenta con algo similar, pero que no llega a esta magnitud. Con este nuevo sitio, León aumenta la oferta para sus visitantes y propone un sitio al aire libre para ser visualizado por todos los viandantes que quieran coger un recuerdo de León, una ciudad que cuenta con un Punto Mágico único y perfecto.

Este nuevo aliciente turístico permite que la gente pueda recordar varios edificios emblemáticos en un vídeo

«Se busca posicionar a León de cara a ser nombrado en un futuro Patrimonio de la Humanidad»



