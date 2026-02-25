'Mar, o de cómo sobrevivir a un tsunami' llega al auditorio

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La temporada de artes escénicas que oferta la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León en el Auditorio Ciudad de León reúne el 25 de febrero las programaciones para adultos y escolar con la obra «MAR, o de cómo sobrevivir a un tsunami», enmarcada además en el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea. La compañía Rebe al Rebés subirá al escenario del Auditorio de León esta obra en dos pases. El primero, a las 11:00 horas, está dirigido al público escolar y el segundo, a las 20:30 horas, al público adulto.

«MAR, o de cómo sobrevivir a un tsunami» aúna las artes circenses, el teatro físico y la música en directo. Esta obra ha sido galardonada en los Premios Talía 2025 al mejor musical y en los Premios Lorca de Circo. La dirección y dramaturgia corresponden a Ana Donoso Mora y los creadores e intérpretes son Rebeca Pérez Jiménez y Javier Prieto Ramos.

El precio de las entradas, incluido en el abono de adultos, es de 6 euros y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.