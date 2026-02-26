Fernández Castañón: infinito amor por León

Gregorio Fernández Castañón volverá a presentar un nuevo libro; será, en concreto, el número 19 de su creación literaria, titulado Viejos oficios en un León sorprendente. Aunque totalmente independiente de sus «dos hermanos», se trata, en este caso, de la última entrega correspondiente a la tercera trilogía leonesa. «En hacerla realidad he empleado más de cinco años. Una larga aventura, en toda regla, que ya forma parte de mi colección «¡Vive León!» de manera… sorprendente», señala el propio autor. El acto tendrá lugar en el Instituto Leonés de Cultura. Junto al autor intervendrá Alejandro Cartujo, ilustrador de la obra, y actuarán Nerea y Juanma.

Fernández Castañón explica que «sorprendente, sí. Esa es la palabra que yo, en este caso, escogí para agrupar y alabar una parte de la belleza y de las grandezas de este León nuestro (León y provincia). Por eso, a nadie le puede extrañar que forme parte de los títulos de los tres libros: Un paseo sorprendente. por León y León, una provincia sorprendente", afirma.

Y las sorpresas en Viejos oficios en un León sorprendente se han de descubrir y disfrutar lentamente, página a página. «Allí están, por ejemplo, vidas y obras de personajes leoneses, reales, que con sus oficios –algunos de ellos ya desaparecidos– abrieron las puertas a nuestro presente. Vidas acompañadas por las ilustraciones, magníficas, de un iluminador de este siglo, Alejandro Cartujo, y por fotografías actuales o de época… sorprendentes, especialmente tres de ellas, del año 1901. Los dos encartes (artículos facsimilares de 1901 y de 1956, respectivamente), fijados a mano en el libro, son otras de mis propuestas sorprendentes para dar protagonismo, en parte, al refrán que asegura que «cualquier tiempo pasado fue mejor». Ay… ¿Será verdad?», indica y se pregunta Gregorio Fernández.